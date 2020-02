Lavoratori stagionali, allarme per il Coronavirus Troppe incertezze sulla riapertura delle campagne a primavera di Micaela Cappellini

I primi lavoratori stagionali cominciano già a telefonare: non sanno se potranno venire, dicono, alla riapertura delle campagne a primavera inoltrata. Un po' hanno paura. E un po' temono, una volta arrivati in Italia, di non poter più rientare nei loro Paesi d'origine: per ora, la Romania richiede la quarantena di 14 giorni a chi ritorna dall'Italia, ma un domani chissà, come potrebbero peggiorare le cose, cominciano a dire i lavoratori.

Così, all'Agrintesa di Faenza, 300 milioni di euro di fatturato e 4mila soci agricoltori quasi tutti in Emilia Romagna, cominciano ad essere preoccupati: «Ai primi di maggio ricomincerà la raccolta nei campi - dice il direttore generale della cooperativa, Cristian Moretti - tra i lavoratori stagionali gli stranieri sono ormai il 60-70% e fra di loro i rumeni sono una quota importante. Non voglio nemmeno pensare a dovermi attrezzare per trovare una alternativa».

Dai magazzini di Agrintesa passano uva, kiwi, pesche, nettarine, pere, ma anche patate, cipolle e altre verdure. Fissi, ci lavorano in 200, poi ci sono i 1.800 stagionali, che prestano i loro servizi prevalentemente tra maggio e dicembre. E più o meno 1.800 sono anche gli stagionali nei 17mila ettari di campi dei soci della cooperativa. Si occupano di tutto, dalla raccolta all'irrigazione, dalla potatura alla concimazione.

«Recuperare la manodopera a tempo è sempre più difficile - racconta Moretti - sono due anni, per esempio, cioè dal 2018, che con il decreto flussi facciamo fatica a poter richiedere tutti i lavoratori che ci servono, e questo per quanto riguarda le quote di lavoratori provenienti dai Paesi extra-Ue. Se ora ci aggiungiamo anche il rischio che i lavoratori comunitari non sceglieranno più di venire da noi, il problema rischia di diventare davvero serio. Alcuni dei nostri braccianti che a novembre hanno finito la stagione e se ne sono tornati a casa ci hanno già fatto sapere di essere incerti, se ritornare o no. Per loro andare in Francia, in Germania o in Spagna in fondo è lo stesso. Per noi, invece, significa nei prossimi mesi avere nei campi frutta non raccolta».