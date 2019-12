Lavori in casa / Le agevolazioni tra conferme e novità

Grande attesa per il bonus facciate, che potrebbe dare la scossa all'esausto settore dell'edilizia (si parla di 1,6 miliardi di fatturato in più). Ma anche per le numerose riconferme di detrazioni che rischiavano di scomparire a fine 2019, dal bonus giardini alla maggiorazione per il recupero edilizio. Dopo l'approvazione definitiva della legge di Bilancio 2020, ecco il quadro delle agevolazioni che permettono a contribuenti e condomìni di pianificare gli interventi per manutenzione edilizia, risparmio energetico e antisismica.