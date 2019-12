Lavori in casa / Il bonus ristrutturazioni rimane al 50%

(Artbox / AGF)

Ormai a regime con la detrazione del 36%, anche per il 2020 è stata elevata al 50% in dieci anni l'agevolazione per lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria (e ordinaria per il condomìni), sicurezza, antincendio e risparmio energetico non qualificato. L'aliquota era stata innalzata dal 36% al 50% dal Dl 83/2012 dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e da allora è stata prorogata di anno in anno: anche nella legge di Bilancio 2020 non sono previste proroghe pluriennali.