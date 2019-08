Lavori in casa, boom di bonus ma crescono anche le liti con il Fisco

Di diverso avviso i giudici tributari: la detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa per la riqualificazione energetica di immobili di proprietà di qualsiasi natura, perché la normativa non pone alcun limite in proposito (Ctr Lombardia 1077/1/16). Una linea di pensiero confermata anche dalla Cassazione (sentenza 19815/2019).

SCOPRI DI PIÙ / Lavori in casa, come ottenere subito lo sconto fiscale in fattura

La «revisione» degli sconti

Un altro punto di attrito riguarda la possibilità per il Fisco di rettificare solo le rate di detrazione successive alla prima già fruita, senza dover rettificare la dichiarazione in cui per la prima volta è stata riportata la detrazione (che infatti si spalma in cinque o dieci quote annuali). Le Entrate non si sono mai espresse chiaramente su questo aspetto. Ma nei documenti indirizzati ai Caf in occasione delle varie tornate dichiarative, è stato sempre precisato che il controllo relativo alle spese suddivise in più anni dev’essere effettuato «a ogni utilizzo della rata dell’onere» (principio ricordato anche dalla circolare 13/E/2019). Come dire che il Fisco può rettificare ogni singola rata autonomamente.

LEGGI ANCHE / Lavori in casa, mobili e giardini: ecco tutti i bonus fiscali di quest'anno