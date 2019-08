Lavori in casa, il calendario (e i tranelli) dello sconto in fattura Dalla realizzazione dei lavori fino alla cessione, passando per la comunicazione alle Entrate. Il nuovo strumento richiede da una serie di adempimenti che è necessario conoscere di Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour

(Marka)

3' di lettura

Prime comunicazioni alle Entrate dal prossimo 16 ottobre. Fino al termine massimo del 28 febbraio 2020, che apre la strada al trasferimento dei bonus ai fornitori. E, in mezzo, una serie di passaggi da considerare, dal momento in cui si ottiene materialmente lo sconto fino al momento nel quale inizia la fruizione delle detrazioni: probabile, calendario alla mano, che la massima concentrazione di comunicazioni arriverà a gennaio 2020. Lo sconto in fattura per i lavori in casa, attivato pochi giorni fa dall’agenzia delle Entrate, passa da una lista di adempimenti che è necessario conoscere.

PER APPROFONDIRE / Lavori in casa, la guida completa allo sconto in fattura

Cos’è lo sconto in fattura

Lo sconto in fattura consiste nella possibilità di ottenere, per alcuni lavori effettuati in casa, il proprio sconto fiscale da subito, in anticipo rispetto ai dieci anni consueti. Ad anticipare la liquidità che serve a questa operazione sarà il fornitore. Quindi, anziché pagare 100, in caso di ecobonus sarà possibile pagare 50, ottenendo da subito in fattura lo sconto del restante 50%. Ci sono, però, alcuni passaggi da considerare.

La fase uno: il 1° maggio

Partiamo, allora, dal calendario. La prima data chiave è il 1° maggio del 2019, data di entrata in vigore del decreto crescita. È per gli interventi successivi a questa data che è possibile richiedere lo sconto in fattura.

Il primo passaggio è l’operazione di acquisto, che segue alcune regole particolari.

PER SAPERNE DI PIÙ / Lavori in casa, come ottenere subito lo sconto in fattura