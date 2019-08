Lavori in casa, la guida completa allo sconto in fattura (incognite comprese) Parte lo strumento che consente di ottenere immediatamente uno sconto pari al valore delle detrazioni casa: tutte le cose da sapere, comprese le molte incognite che accompagneranno questa prima fase, a partire dalla prossima legge di Bilancio di Giuseppe Latour

Lavori in casa, come ottenere lo sconto in fattura

L’agenzia delle entrate nei giorni scorsi ha dato ufficialmente il via allo sconto in fattura. Si tratta della possibilità di ottenere, per alcuni lavori effettuati in casa, il proprio sconto fiscale da subito, in anticipo rispetto ai dieci anni consueti. Ad anticipare la liquidità che serve a questa operazione sarà il fornitore. Quindi, anziché pagare 100, in caso di ecobonus sarà possibile pagare 50, ottenendo da subito in fattura lo sconto del restante 50%. Ci sono, però, alcuni passaggi da considerare per utilizzare lo strumento.

Come si accede allo sconto

Partiamo dalla comunicazione. Il cliente che vuole avere lo sconto in fattura dovrà effettuare una comunicazione all’agenzia delle Entrate. Potrà farlo via internet oppure semplicemente compilando un modulo presso gli uffici delle Entrate.

Il fornitore che ha effettuato l’intervento dovrà, da parte sua, confermare di avere realizzato un’operazione con sconto in fattura. È un passaggio importante e sul quale, alla vigilia del provvedimento, c’era qualche dubbio: per avviare il meccanismo servirà l’assenso di entrambe le parti.

