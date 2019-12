Lavori in casa, per lo sconto in fattura c’è ancora la chance di Natale Resta ancora qualche giorno per i consumatori che vogliono avvalersi dello strumento che consente di ottenere l’anticipo dei bonus casa di Giuseppe Latour

Bonus casa, tre novità dalla manovra

3' di lettura

Non tutto è perduto. Se è vero che lo sconto in fattura è stato cancellato a partire dal primo gennaio 2020, è altrettanto vero che, ad oggi, la misura è ancora in vigore. Quindi, resta ancora qualche giorno per i consumatori che vorranno avvalersi della possibilità di utilizzare lo strumento che consente di ottenere l’anticipo dei bonus casa. Anzi, un arco temporale così limitato potrebbe invogliare qualche piccola impresa ad approfittare del meccanismo.

Cosa ha deciso il Senato

Partiamo dalle modifiche decise dal Senato, per capire come è corretto muoversi. Lo sconto in fattura, a partire dal primo gennaio 2020, sarà cancellato per tutti gli interventi. Quindi, dal prossimo anno non potrà essere più sfruttato in situazioni molto frequenti, come la sostituzione di infissi.

Quando resta in vita

A questa regola generale c’è solo un’eccezione. Lo sconto resta in vita solo per gli interventi «di ristrutturazione importante di primo livello» per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200mila euro. Il meccanismo sarà identico a quello in vigore finora: il fornitore anticipa l’importo che serve allo sconto e poi lo recupera in cinque anni, sotto forma di credito di imposta da portare in compensazione.

Riqualificazioni importanti

Queste definizioni limitano lo sconto, nella pratica, alle sole ristrutturazioni rilevanti. La «ristrutturazione di primo livello», citata nel testo, significa infatti che l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

L’opportunità del 2019

Detto questo, lo sconto in fattura è, ad oggi, pienamente operativo. La misura, infatti, è entrata in vigore a maggio scorso ed è stata resa operativa da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate a fine luglio. Poche settimane fa, a fine novembre, sono stati anche istituiti i codici tributo per rendere possibili le compensazioni negli F24. Quindi, chi vuole utilizzarlo in questi giorni ha tutti gli strumenti per farlo.