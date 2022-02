Lavori in casa, niente bonus per la sola installazione delle zanzariere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. L'installazione di zanzariere è detraibile dall'Irpef al 50 per cento, a norma dell'articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986?

F.G. - Ascoli Piceno

Risposta. La risposta è affermativa, a patto che le zanzariere vengano installate nell'ambito di un intervento edile più incisivo all'interno dell'abitazione, come la sostituzione contestuale degli infissi con modifica di materiale o tipologia di infisso, perché quest'ultimo intervento rientra nella manutenzione straordinaria (circolare ministeriale 57 del 24 febbraio 1998). Per individuare gli interventi da realizzare e per la corretta applicazione delle agevolazioni, infatti, va considerato il carattere assorbente della categoria superiore rispetto a quella inferiore (circolare ministeriale 57 del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4, ecircolare 13/E/2019, risposta a interpello 383 del16 settembre 2019, n. 383 e risoluzione 1° febbraio1990, n. 551463). Viceversa, se le zanzariere si installano autonomamente e il regolamento edilizio comunale prevede, come nella grande maggioranza dei casi, che si tratta di manutenzione ordinaria, le spese non sono agevolate.

Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 7 febbraio, un numero speciale dedicato alle domande e alle risposte su Telefisco 2022.

