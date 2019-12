Lavori in casa / Proroga in extremis per il bonus giardini

(FOTOGRAMMA)

Un anno in più per lo sconto fiscale del 36% in dieci anni dedicato a giardini e sistemazioni a verde, che dopo parecchie polemiche ha trovato posto nel Dl Milleproroghe. Anche per il 2020, quindi, sarà possibile ottenere la detrazione sulle spese (con un tetto di 5mila euro a unità immobiliare) per lavori di manutenzione del verde (soprattutto nei condomìni ma anche nelle ville private), coperture a verde, giardini pensili , realizzazioni di pozzi e impianti di irrigazione.