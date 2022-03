Lavori in casa, rischio aumenti anche dalle polizze di ingegneri e architetti

«Come Rete delle professioni tecniche, abbiamo già proposto delle modifiche al decreto Sostegni-ter in corso di approvazione» spiega Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. «Il massimale, nella prassi di mercato, rappresenta sempre una quota percentuale, mai l’intero importo di un lavoro, e vorremmo fosse introdotto un meccanismo del genere. Poi c’è il tema delle polizze esistenti, stipulate prima del 26 febbraio: sarebbe opportuno sancire la loro validità» prosegue Zambrano.

Le prime indicazioni

Il mondo assicurativo, per ora, dà una lettura flessibile del testo di legge. Da Assigeco fanno sapere che la novità non crea problemi: «Attraverso la piattaforma web Assaperlo.com (www.assaperlo.com) - precisano in una nota - si consente ai singoli professionisti di avvalersi in completa autonomia online della quotazione ed emissione per le attività di asseverazioni per Superbonus e bonus minore, per le due opzioni aggiornate al Dl 13 e cioè:

-emissione appendice alla polizza di Rc professionale con massimale dedicato e pari all’importo del singolo intervento;

-emissione polizza stand alone, indipendente della Rc, con massimale dedicato e pari all’importo del singolo intervento;

con una procedura online, è possibile adeguare le vecchie polizze alla nuova norma. Il colosso assicurativo Aig ha inviato alla propria rete un documento che considera valide le assicurazioni esistenti, poiché il nuovo comma non andrebbe a cancellare la possibilità di avvalersi della normale Rc professionale multi progetto, dotata di appendice per le asseverazioni, «a patto che questa conservi le caratteristiche richieste già in precedenza, a livello di retroattività, di assenza di “esclusioni” e con il massimale minimo di 500mila euro».

Anche Marsh Italia sostiene che, pur di fronte al nuovo dettato di legge, siano da ritenere valide tre formule: la polizza single project con massimale pari al valore dell’asseverazione; la Rc professionale ordinaria (dotata dei requisiti richiesti dal dl 34/2020) oppure la Rc professionale dedicata alla sola attività di “attestazione e asseverazione”. La stessa Marsh ammette però che «con la soluzione single project i costi assicurativi potrebbero essere superiori, perché le compagnie applicheranno premi minimi di polizza anche in caso di importi da asseverare di piccola entità». La polizza single project sul mercato esiste e rientra in alcune convenzioni fra broker e ordini ma sempre con un massimale minimo di 500mila euro.

Resta infine da chiarire se anche l’aumento delle sanzioni a carico degli asseveratori possa provocare un incremento dei rischi e dei costi delle coperture.