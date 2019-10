Lavori in casa: sconto in fattura a rischio da gennaio

Forfettari e altri interessati

L’attenzione è d’obbligo soprattutto per i contribuenti che non possono o non vogliono sfruttare le detrazioni in formula classica, per le quali una proroga è già stata annunciata dal Governo. Ci si riferisce, in particolare, a chi non ha denaro da investire nei lavori (e non accede a finanziamenti), ma anche ai contribuenti a basso reddito (incapienti) o a chi applica regimi fiscali sostitutivi (forfettari, soggetti che applica prevalentemente la cedolare secca).

Le parole di Patuanelli

Il ministro Patuanelli ha fatto capire di essere intenzionato a mantenere invariato il provvedimento per gli interventi più strutturati, come la riqualificazione globale degli edifici. Mentre, per le opere minori, si punta a «garantire la sostenibilità delle piccole imprese che non sono capienti». Al momento è possibile fare solo ipotesi sulla direzione che prenderanno queste tracce di lavoro. Di certo, però, c’è che l’articolo 10 del decreto sarà modificato con la manovra. Questo vuol dire che lo sconto in fattura disponibile oggi potrebbe non esserlo più da gennaio 2020.

SCOPRI DI PIU’ / Lavori in casa, come ottenere subito lo sconto in fattura



Gli scenari possibili

Lo sconto potrebbe essere escluso per alcuni interventi. Oppure, si potrebbe decidere di sganciare l’ammontare dello sconto dall’importo della detrazione: in questo modo, nell’esempio di prima, il cliente potrebbe trovarsi a scegliere - poniamo - tra pagare 100 e detrarre 5 all’anno per 10 anni (formula classica) oppure pagare 60 e chiudere così il risparmio con il Fisco. Per blindarsi da ogni novità, allora, può essere meglio utilizzare lo sconto subito, qualora ce ne sia possibilità.

Anche perché, con il passare del tempo, la capienza fiscale delle imprese, in grado di offrire ai propri clienti l’incentivo, tenderà ad assottigliarsi. Quindi, comunque con il passare del tempo gli spazi per ottenere lo sconto in fattura saranno inevitabilmente sempre più stretti.