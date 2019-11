Lavori di riqualificazione di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

(Sergej - stock.adobe.com)

Abito all'ultimo piano di un edificio in cui sono stati eseguiti lavori per la riqualificazione del lastrico solare comune, con la posa del massetto in calcestruzzo e l'applicazione di una guaina per ripristinare le pendenze. Nei giorni scorsi ho notato condensa e muffe sui soffitti del mio appartamento e - a seguito di una perizia - è emerso che il problema dipende dalla presenza di ponti termici. La soluzione, secondo i tecnici, è installare dei pannelli coibentati isolanti. A chi spetta pagare?

Il condomino danneggiato, oltre a pretendere che si provveda a inserire i pannelli isolanti per rimuovere il problema dei ponti termici, è legittimato a chiedere al condominio ed ottenere il risarcimento dei danni subìti, a norma dell'articolo 2051 del Codice civile, secondo cui «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».