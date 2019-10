Lavoro, 11mila assunzioni da Poste a Gruppo Siram: ecco la top 10 in Italia per regione e settore Sul territorio a farla da padrone per gli annunci di lavoro è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Nei settori svettano l’area vendite, l’informatica e l’engineering di Francesca Barbieri

Pronte 11mila offerte di lavoro per ingegneri e venditori, esperti di software e addetti alla logistica. A censirle è Monster.it, la società specializzata nel recruiting online che è al momento sulle tracce di 10.874 figure professionali.

Sul territorio a farla da padrone è la Lombardia, dove si concentra il 44% dei posti, seguita da Emilia Romagna (14,5%), Veneto (10%), Piemonte (9%), Lazio (8%), Toscana (4%), Marche, Campania, Abruzzo e Puglia (tutte sotto il 3%).



Spostando invece i riflettori sui settori il podio vede sul gradino più alto il comparto vendite, con 1.516 posizioni aperte, seguito da It e software development (1.502) e poi l'engineering (1.348). Nella top ten dei settori anche industria, contabilità e finanza, logistica e trasporti, risorse umane e customer care.

I SETTORI CON PIÙ ASSUNZIONI

Da Poste a Gruppo Siram: le aziende che assumono

Tra le aziende a caccia di personale in questo periodo ci sono Poste Italiane che è alla ricerca di consulenti finanziari che avranno il compito di supportare l’azienda nel suo programma di sviluppo in Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta.

La ricerca si rivolge in particolare a laureati in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia degli Intermediari finanziari, Scienze Statistiche con votazione non inferiore a 102/110.

La candidatura è aperta a tutti coloro che vivono o sono disponibili a trasferirsi nelle regioni indicate.

L'offerta prevede l'ingresso con contratto di apprendistato per la durata di 36 mesi, volto all'avvio di un percorso di crescita all'interno dell'azienda.

I candidati prescelti saranno formati per svolgere il ruolo di consulente finanziario, con un affiancamento a figure senior e lo svolgimento di specifici percorsi di training.

Minsait, società del gruppo Indra dedicata alla digital tranformation, in Italia è attualmente alla ricerca di 150 tra laureati e neolaureati in discipline Stem per le proprie sedi di Roma, Milano, Napoli, Matera e Bari.

Di seguito il dettaglio:

● profili ricercati: laureandi e neolaureati in discipline Stem, offrendo opportunità a giovani studenti anche con diverso background universitario che abbiano uno spiccato interesse per la tecnologia e l'innovazione;

● tipologia contratti proposti: contratti permanent e stage con finalità di assunzione;

● range retribuzione iniziale: la proposition viene commisurata in base alla posizione e profilo;

● riferimento per candidatura: selezione@minsait.com