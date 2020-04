Lavoro: dalle 12 alle 13.30 risposte in diretta web Inviate i vostri quesiti prima della diretta di Redazione online

Nuovo appuntamento del Sole 24 Ore con i video degli esperti sull’emergenza coronavirus. Oggi, lunedì, dalle ore 12.00 alle 13.30 – all’interno della rubrica “Il Sole Risponde”, sul sito ilsole24ore.com – sarà Enzo De Fusco, esperto del Sole 24 Ore e di Guida al Lavoro, a ritornare sulle tematiche relative al lavoro.

Durante la diretta – che sarà trasmessa anche sulle pagine LinkedIn e Facebook del Sole 24 Ore - De Fusco si soffermerà, in particolare, sull’applicazione delle misure di tutela previste per aziende, lavoratori e famiglie nei provvedimenti varati dal governo: dagli ammortizzatori sociali, con le diverse forme di cassa integrazione, alle misure di sostegno alle partite Iva, con il bonus dei 600 euro, dalla disciplina di permessi e assenze alle regole sul lavoro a distanza fino a tutte le altre forme di tutela messe in campo dall'esecutivo, anche per le famiglie.

È possibile inviare un quesito A Enzo De Fusco scrivendo a ilsolerisponde@ilsole24ore.com. Il quesito potrà essere selezionato e ricevere risposta durante la diretta.

Gli appuntamenti video con gli esperti proseguiranno anche durante le prossime settimane.