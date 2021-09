Lavoro: 1,2 milioni di posti da coprire subito, ma pochi i profili adeguati

L'OCCUPAZIONE IN AUTUNNO Loading...

La previsione

«Ci lasciamo alle spalle – spiega Cristiano Pechy de Pechujfalu, presidente di Aiso - un anno e mezzo di grande difficoltà, in cui circa 1,2 milioni di persone hanno perso il lavoro. Secondo alcune analisi almeno la metà di queste non ritroverà un’occupazione prima della fine dell’anno prossimo. Tuttavia non ci aspettiamo un cataclisma. Le uscite hanno riguardato per lo più figure a cui è stato proposto un esodo incentivato o i contratti a termine che non sono stati più rinnovati. Ed allora quello che ci aspettiamo è una grande mobilità trasversale a tutti i settori e a tutte le figure, dagli operai ai manager. Nelle prossime settimane si rimetteranno infatti in gioco professionisti che sono usciti perché appartenenti a settori in crisi ma anche professionisti che, al contrario, lavorando per settori in forte espansione in questo momento - come la logistica e il digital - hanno lasciato il lavoro che avevano proprio per sfruttare al meglio il momento e compiere un salto, perché hanno visto aumentare la propria employability».

Sostanzialmente quella che ci aspetta è una ristrutturazione dei percorsi professionali individuali ma anche una ristrutturazione delle aziende. «Il blocco dei licenziamenti che bene ha certamente fatto – prosegue – ha tuttavia rinviato quei processi di riassetto che le aziende avrebbero in ogni caso compiuto. Di fatto sono state bloccate le uscite traumatiche ma sono state bloccate anche le assunzioni».

Centrali a questo punto saranno i servizi in grado di sostenere i lavoratori in questa transizioni: «Il Governo ha finanziato un fondo di 10 milioni di euro proprio per l’outplacement: è un segnale importante. Certo il passaggio successivo dovrebbe essere la digitalizzazione di Anpal così da permettere, sul modello francese, la profilazione dei lavoratori. Se funzionasse, ci permetterebbe di indirizzare meglio anche le risorse per la formazione. Facciamo infatti ancora troppa formazione di base, di fatto assai poco utile tanto alle aziende quanto ai lavoratori».