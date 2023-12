Lavoro, dal 18 dicembre al via le domande per l’Assegno di inclusione. Ecco come fare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da lunedì 18 dicembre, attraverso il sito dell’Inps, si potrà presentare la domanda per ottenere l’Assegno di inclusione, il nuovo strumento che partirà il 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza come misura di contrasto della povertà. Il governo ha deciso di anticipare l’avvio delle richieste - in origine previsto per il primo giono del nuovo anno - per due ragioni: essendo necessarie le verifiche in anticipo sul possesso dei requisiti (a differenza del Rdc che prevedeva molte verifiche ex post) serve più tempo per la lavorazione delle pratiche; l’anticipo consentirà di effettuare i pagamenti a fine gennaio. Si è poi voluto evitare il click day del 1° gennaio con i possibili problemi e disagi che determina.

Il decreto ha avuto il via libera dal garante della privacy e dalla Corte dei conti, avvenuta la “bollinatura” si attende la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale: a seconda di quando verrà pubblicato le domande potranno essere presentate all’Inps a partire dalla mattina o dal pomeriggio di lunedì 18 dicembre, come anticipato da Il Sole 24 ore.

Le nuove misure e a platea interessata dall’Adi

Il Reddito di cittadinanza è stato sostituito da due misure, l’Sfl (Supporto per la Formazione e il Lavoro) decollato lo scorso 1 settembre per le persone attivabili al lavoro, e l’Assegno di inclusione (Adi), riservato ai nuclei familiari che, oltre ad un reddito basso, hanno al loro interno soggetti per cui diventa oggettivamente complesso o impossibile l’inserimento nel mercato del lavoro. Si tratta di di disabili, minori, over 60 e persone in condizione di svantaggio, assistite dai servizi sociali o in carico ad altre istituzioni.

Secondo le stime dell’Inps ad essere interessati sono 737.400 nuclei familiari di cui 348.100 con almeno un minore, 215.800 con almeno un disabile e 341.700



Quando viene riconosciuta l’indennità?

L’indennità viene attribuita a seguito dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti e alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Sarà erogata attraverso la Carta di inclusione che viene emessa da Poste Italiane. In questo l’Adi si differenzia dall’Sfl (350 euro mensili per un massimo di 12 mesi percepiti mentre ci si forma) che viene, invece, trasferito al beneficiario direttamente, tramite bonifico.

L’entità dell’indennità Adi è un’integrazione al reddito familiare fino a 6mila euro annui aumentabile in base a parametri che tengono conto della composizione del nucleo e fino a 3.360 euro annui per l’eventuale necessità di pagare l’affitto.

Quanto viene erogato e per quanto tempo?

Un single con reddito pari a 0, con minorenne a carico e affitto mensile superiore a 280 euro potrà disporre di un assegno di inclusione pari a 855 euro mensili (6.000 * 1,15) + (280*12 mesi). Un altro esempio: ad un nucleo con due adulti ed un figlio disabile sempre con reddito pari a 0 e con canone di locazione potrà essere riconosciuto un assegno mensile di euro 1230 (6000*1,90) + (280*12 mesi).

Oppure un single che ha risorse reddituali pari a 0 e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili potrà disporre di un contributo pari a 780 euro mensili.