Lavoro, 2 aziende su 3 in smart working anche dopo l’emergenza Secondo una survey di Aidp tra i maggiori vantaggi riscontrati ci sono risparmio di tempo e costi di spostamento per i lavoratori (69%) e maggiore soddisfazione dei dipendenti e miglioramento del work-life balance (64%) di Cristina Casadei

Smart working si continua si o no? Il quadro è in evoluzione tra orientamento del Governo verso una legge leggera e ampliamento dello spazio della contrattazione e riorganizzazione delle aziende.

A questo proposito, andando a interpellare la fonte emerge che c’è un approccio decisamente favorevole allo strumento tra i direttori delle risorse umane e i top manager per favorirne l’uso in tutti i casi in cui è possibile. Magari con quote di lavoro in presenza e da remoto diverse rispetto a quelle usate in piena emergenza sanitaria. Una survey di Aidp (Associazione italiana dei direttori del personale) spiega che oltre il 68% del campione ha dichiarato che prolungherà le attività di smart working anche nella fase di ritorno ad una “nuova normalità”.

Circa il 30%, inoltre, farà nuovi interventi organizzativi ispirati ai principi del lavoro agile. Come spiega il presidente di Aidp,Isabella Covili Faggioli, «il post covid vedrà una crescita sostenuta dello smart working come strumento strutturale dell’organizzazione del lavoro con percentuali superiori rispetto a prima; nella valutazione tra rischi e opportunità quest’ultime hanno una percezione molto elevata rispetto alle criticità che pur ci sono. Si apre, così, una nuova fase di ripensamento del futuro del lavoro in cui bisognerà ben bilanciare le opportunità con gli svantaggi e soprattutto sarà necessario uno spirito collaborativo tra le parti che eviti la polarizzazione del confronto».

La survey

Tornando alla ricerca per il 58% lo smart working proseguirà anche nel 2021 mentre per il 26% finirà tra novembre e dicembre 2020. Rispetto al numero di dipendenti coinvolti per circa il 58% dei rispondenti il lavoro da remoto riguarderà un percentuale sul totale che oscilla tra il 50 e oltre il 90% della forza lavoro. Per oltre il 70% delle aziende saranno mediamente utilizzati tra i 2 e i 3 giorni a settimana per le attività in lavoro agile. Tra i maggiori vantaggi riscontrati: risparmio di tempo e costi di spostamento per i lavoratori (69%); maggiore soddisfazione dei dipendenti e miglioramento della vita in termini di work-life balance (64%); aumento della responsabilità individuale (46%). Per contro, gli svantaggi maggiormente rilavati sono la perdita delle relazioni sociali (62%), la mancanza di separazione tra ambiente domestico e ambiente lavorativo (32%); rischio di un sovraccarico di lavoro (21%). Cresce anche l’altra componente del lavoro smart, ossia la formazione a distanza: lo smart learning, indicata da oltre il 17% dei direttori del personale. Oltre la forte accelerazione sullo smart working e lo smart learning, l’altro tema di rilievo emerso è la salute. Quasi il 60% dei rispondenti ha riprogettato l’organizzazione del lavoro secondo le norme aggiornate di tutela della salute e della sicurezza nell’ottica di una costante prevenzione dal virus. Tutte le imprese, piccole, medie e grandi, nel manifatturiero e nei servizi, oggi, stanno cercando un modus per convivere con lo smart working e si preparano ad affrontare i rientri, ancora molto limitati, e il post 15 ottobre, la data che potrebbe segnare la fine dello smart working semplificato. Tra gli addetti ai lavori si fa sempre più insistente l’ipotesi che si vada verso una proroga, ma al momento non vi è nulla nero su bianco. Ad avere qualche certezza in più è la Pa, dove gli uffici hanno previsto alcuni reingressi con delle turnazioni. Come ha spiegato il ministro Fabiana Dadone, lo strumento verrà infatti utilizzato fino alla fine dell’anno, ma al 50%.

Prove di rientro

Nel privato, in questi mesi, si è fatto un ampio ricorso alla remotizzazione del lavoro, in tutti i casi in cui è stato possibile. «Il picco è stato raggiunto prima dell’estate, in pieno lockdown, quando gli smart worker sono decuplicati e sono arrivati a oltre sei milioni - dice Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano -. Adesso stiamo assistendo alle prime prove di rientro e, dati ancora parziali, ci portano a stimare che oggi siano 4 milioni i lavoratori che per una parte importante del loro tempo operano da remoto. Per molti di loro è in atto un progressivo ribilanciamento con una rampa molto regolata e ancora timida di parziale rientro in sede».