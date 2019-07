Lavoro, ci sono 2 milioni di contratti per diplomati e laureati. I più introvabili? Gli elettrotecnici

Tre motivi che spiegano il mismatch

In base ai dati di Excelsior, la difficoltà di reperimento - in generale - è passata dal 21,5% del totale nel 2017 al 26,3% del 2019. Non si tratta solo dei cosiddetti “lavori rifiutati”, quelli più instabili sviluppati nell’ambito della cosiddetta gig economy: i ricercatori di Unioncamere sottolineano che è difficile trovare un diplomato su cinque e addirittura un laureato su tre.

Le motivazioni più comuni alla difficoltà di trovare le figure domandate sono tre:

● offerta inferiore alla domanda: professioni molto domandate, professioni nuove per cui il sistema formativo non si è ancora attrezzato, ma anche professioni tradizionali per cui non si prepara più nessuno. C’è un gap di offerta così per il 48% dei diplomati e per il 52% dei laureati

● possesso di competenze non adeguate a quelle richieste dal mercato: per esempio, se il sistema formativo continua a preparare figure professionali in via di estinzione, o ancora esistenti, ma con caratteristiche profondamente modificate: il 42% per i diplomati e il 40% per i laureati denotato gap di competenze

● mancanza di persone con caratteristiche personali adatte alla professione offerta, o totalmente prive di esperienza (e questo dipende solo in parte dalla formazione): il 10% per i diplomati e l’8% per i laureati.