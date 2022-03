Lavoro, il 29% dei giovani vede il proprio futuro professionale all’estero

In tema di formazione-lavoro, ai “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” - l’ex alternanza scuola-lavoro-, ha partecipato il 43% del campione di studenti. Tra questi il 67% si dice parzialmente o totalmente soddisfatto dell’esperienza, mentre i restanti si suddividono equamente tra chi non è molto soddisfatto e chi non lo è per nulla.

Tra gli ambiti da porre in cima all’agenda politica nazionale, su dieci studenti tre hanno dichiarato prioritario il tema della scuola, della formazione e del lavoro, due l’ambito dello sviluppo economico e dell’innovazione, due la sostenibilità ambientale e la salute. Seguono l’inclusione sociale e un’equa integrazione che non lasci nessuno indietro (16,4%), la parità di genere (10,3%), la lotta alla criminalità, compresi i crimini informatici (3,9%). Rispetto all’indagine del 2020, nel 2021 è aumentata la richiesta di maggiore attenzione sul fronte della scuola-formazione-lavoro (+10%), dell’equità di genere (+7,6%) e dell’inclusione sociale (+7,2%).

Nell’agenda politica locale del proprio comune, al primo posto gli studenti pongono la questione ambientale e climatica, con la richiesta di ridurre l’inquinamento e il degrado ambientale. Al secondo posto chiedono che venga rafforzata la crescita economica locale, seguita dalla richiesta di creazione di spazi dedicati ai giovani. Dal 2020 al 2021 le risposte sulla priorità della sostenibilità ambientale nelle agende politiche locali sono diminuite in favore della richiesta al rafforzamento economico locale.

Infine, quasi otto ragazzi su dieci si dicono «fiduciosi» nel futuro, e più della metà del campione di intervistati si sente tendenzialmente ottimista per il proprio futuro. Il 25% è assolutamente positivo sul proprio avvenire, una quota quasi pari a coloro che sono tendenzialmente e assolutamente negativi. La coorte di chi esprime pessimismo è di due ragazzi su dieci, in calo di 4 punti percentuali rispetto ai risultati del 2020. L’ottimismo dei giovani non è ancora ritornato ai livelli pre-pandemici del 2019 (l’82% esprimeva fiducia nel futuro).