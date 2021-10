Lavoro, i 6 strumenti della manovra per gestire le crisi aziendali

Ascolta la versione audio dell'articolo

La manovra mette in campo sei strumenti per gestire le crisi aziendali. Dall’estensione del contratto di espansione alle aziende con almeno 50 dipendenti alle maggiori tutele offerte dai contratti di solidarietà, dal fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle aziende in crisi all’esonero contributivo per la loro assunzione, dagli accordi di transizione occupazionale alle ulteriori 52 settimane di cig per le imprese delle costruzioni e dell’industria.

La «cassetta degli attrezzi» del governo

L’obiettivo del pacchetto di misure del ministro del Lavoro, Andrea Orlando (e in parte del Mise), è quello di avere una «cassetta di attrezzi» per gestire le ristrutturazioni aziendali e le transizioni legate alla digitalizzazione e alla green economy, considerando che il prossimo anno presumibilmente si tornerà alla normalità e non vi sarà il «paracadute» del blocco dei licenziamenti.

Il contratto di espansione

Iniziamo dal contratto di espansione. La normativa lo estende al 2022 e 2023, ampliando il campo di applicazione alle imprese con almeno 50 addetti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Potranno far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori utilizzando fino a 18 mesi di Cigs anche non continuativi; programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con oltre mille dipendenti; per le imprese di dimensione inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto).

Solidarietà attraverso la contrattazione aziendale

Le imprese possono poi stipulare contratti di solidarietà attraverso la contrattazione aziendale, riducendo l’orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, esuberi. Il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà all’80% dal primo gennaio 2022. Per ciascun lavoratore, il massimale della percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro attualmente fissato al 70% nell’arco dell’intero periodo è innalzato al 90% dal primo gennaio 2023. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

L’esonero contributivo

Terzo strumento è l’esonero contributivo, previsto anche nel 2022 per le stabilizzazioni dei giovani under 36, esteso alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori, a prescindere da limiti di età, di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa del Mise. Con 15 milioni si finanzia l’azzeramento dei contributi per 36 mesi, entro 6mila euro annui.