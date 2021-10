Lavoro agile 2.0: più casa o più presenza? Come cambierà lo smart working

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 15 ottobre per i dipendenti della pubblica amministrazione è cominciato il rientro in ufficio dopo mesi di smart working. Che cosa accadrà invece ai dipendenti del settore privato? Fino a dicembre le aziende potranno applicare lo smart working “d’emergenza”. E dopo? Verso quali modelli organizzativi si stanno muovendo? Al momento la parola d’ordine sembra essere l’aggettivo “ibrido”. Ovvero lavoro ibrido, una combinazione tra lavoro a distanza - eredità dei lockdown, e lavoro in presenza, ancora con contorni indefiniti, ma che avanza nella cultura e nella prassi imprenditoriale.

Numeri e definizione

Secondo i dati del Politecnico di Milano, le persone che hanno lavorato a distanza nel 2020, durante la fase acuta della pandemia, sono state 6,58 milioni, un terzo circa dei lavoratori dipendenti italiani e oltre dieci volte più dei 570mila censiti nel 2019, coinvolgendo il 97% delle grandi imprese, il 94% delle Pa e il 58% delle piccole e medie imprese. Attualmente, la percentuale dei lavoratori da remoto si attesta su livelli vicini al 30% dei dipendenti e grandi organizzazioni, quali Poste, Unicredit, Bnl, Vodafone, prevedono che almeno il 60% del personale continuerà a lavorare da remoto. È, dunque, in questo contesto che si parla di lavoro ibrido.

La definizione

Il lavoro ibrido nasce appunto dalla combinazione tra lavoro a distanza e lavoro in presenza. Si tratta di una modalità che punta a cogliere il meglio delle due esperienze, cercando di contemperare esigenze di produttività e competitività con quelle di un più soddisfacente equilibrio tra lavoro e vita privata. A oggi non esiste un modello definito di lavoro ibrido: ci sono aziende che si stanno orientando verso una modalità “remote-first”, ovvero che prevedono di adottare il lavoro da remoto come predominante e una presenza in ufficio occasionale, senza però arrivare a soluzioni di smart working integrale, e aziende che invece propendono per un approccio “office-first”, in cui l’ufficio resta il luogo principale e il centro dell’attività lavorativa.

I modelli all’estero

In termini di applicazione pratica di tali concetti è di pochi giorni fa la notizia della società spagnola Desigual che ha offerto ai propri dipendenti della sede di Barcellona la possibilità di scegliere se trascorrere tre giorni del proprio tempo al lavoro in ufficio e, nei restanti due, lavorare da remoto. Anche Microsoft offre ai dipendenti la possibilità di lavorare da remoto per almeno metà settimana. Facebook consentirà a metà dei dipendenti di lavorare sempre da casa. Shopify, PayPal, Zillow e Viacom stanno introducendo alcune forme di lavoro flessibile nella loro cultura dell’ambiente di lavoro.

In Italia

Al momento la situazione appare piuttosto eterogenea. «L’impressione che abbiamo – spiega Matilde Marandola, presidente di Aidp, l’associazione che raggruppa i direttori delle risorse umane – è che, se fino a qualche mese fa il 70% delle nostre aziende era proiettato tutto verso lo smart working, oggi questa percentuale si sta riducendo, anche se ancora non abbiamo un’indicazione numerica. Quello che possiamo sicuramente dire - aggiunge - è che abbiamo uno scenario molto vario con aziende che hanno ad esempio dismesso totalmente gli uffici e aziende che invece li hanno ridefiniti prevedendo luoghi anche per il relax. Ci sono settori come quello della formazione, che si stanno strutturando sulla modalità di lavoro da remoto integrale e altri come la logistica, in cui anche per evidenti ragioni, lo smart working non c’è. Comunque in ogni caso la sensazione che abbiamo è che dopo questi mesi ci sia una ubriacatura sul fronte opposto: cioè “torniamo a vederci in ufficio, tutti presenti”. Credo che saranno necessari sei o sette mesi di assestamento per capire come si organizzeranno veramente le aziende. Anche perché in questa fase la reale portata è condizionata dalla gestione del green pass».