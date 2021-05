Lavoro agile ma il confronto in presenza resta la base

2' di lettura

Lavoro agile, ma non troppo. L’interazione diretta tra professioni e con i clienti resta fondamentale.

Uno dei punti di forza degli studi legali fiscali è costituito dalla complementarietà delle reciproche conoscenze e dal confronto, che consente di formulare risposte adeguate e apprezzate su vari aspetti del civile, contabile e fiscale.

Complementarietà registrata anche nell’anno della pandemia. Gli studi legali hanno saputo coniugare le regole del distanziamento sociale con una serrata attività professionale - dovuta alla massiccia attività normativa - grazie alla modalità del lavoro agile, anche se le problematiche non sono mancate. A partire da quelle subite dai collaboratori più giovani, cui è mancato quel rapporto di presenza con i partner che costituisce uno degli ingredienti della crescita professionale.

Di fatto, l’accesso a forme di tecnologie avanzate, oltre che di una infrastruttura informatica adeguata, ha consentito di supplire – in parte – al rapporto diretto tra professionisti.

Stando alle valutazioni che emergono dagli studi legali specializzati nel diritto tributario, il lockdown è stato il momento per sviluppare nuovi modelli di lavoro, in cui la dislocazione fisica ha perso rilievo, con un significativo incremento delle attività svolte – in team – in modalità virtuale, attraverso le videoconferenze e la condivisione, sempre da remoto, di documenti.