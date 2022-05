Lavoro, Apple aumenta gli stipendi a tutti i dipendenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Continua la corsa delle big tecnologiche per accaparrarsi i migliori talenti a colpi di aumenti salariali. E dopo l’annuncio di Microsoft, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver raddoppiato il budget globale per i salari, stavolta è Apple a muoversi nella stessa direzione.

Il colosso di Cupertino ha un piano che riguarda tutti i suoi dipendenti corporate, ma ha anche annunciato che il salario base per i dipendenti del settore retail salirà, entro la fine del 2022, dagli attuali 20 dollari l’ora a 22 dollari. La società ha poi comunicato che anche lo stipendio base previsto in alcuni store sarà aumentato.



Mancanza di talenti e inflazione alle stelle

A spingere Apple in questa direzione è la molteplicità di fattori che sta influenzando pesantemente l’economia globale: dalla mancanza di manodopera all’inflazione, che negli Stati Uniti è ai livelli massimi da 40 anni a questa parte.

Proprio l’inflazione, col conseguente aumento del costo della vita, sta dando forma a pressioni sindacali crescenti.

«Sostenere e mantenere i migliori collaboratori al mondo ci consente di fornire i prodotti e i servizi migliori e più innovativi per i nostri clienti» ha affermato un portavoce di Apple in una nota.

«Quest’anno, nell’ambito del nostro processo annuale di revisione delle performance, stiamo aumentando il nostro budget retributivo complessivo».