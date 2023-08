Lavoro, arriva la piattaforma web per trovare un’occupazione: ecco come funziona

Il rapporto con scuola e università

Un’altra novità è che il sistema è alimentato anche dai ministeri dell’Istruzione e del merito e dell’Università.

In particolare, in base al decreto 1° maggio i beneficiari dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi scolastici, come richiamati dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006) ossia all’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno d’età, sono tenuti a dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti. In quest’ottica il Mim dovrà verificare le iscrizioni e la frequenza ai corsi per adulti di primo livello.

Allo stesso modo, il ministero dell’Università dovrà verificare i frequentanti i corsi universitari o accademici.

Le tre piattaforme

All’interno di Siisl saranno quindi presenti tre piattaforme.

La prima è quella di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, accessibile da parte dei richiedenti l’Assegno d’inclusione, dove potranno tra l’altro ricevere indicazioni per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, pena la perdita del sussidio.