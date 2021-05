Lavoro, Bonomi: serve parola chiara su riforma ammortizzatori e politiche attive

Quattro priorità per Pnrr, filiere, lavoro, semplificazioni e investimenti

Bonomi ha individuato quattro priorità per il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Una chiara direzione di marcia per le filiere più importanti dell'industria, automotive, siderurgia, automazione industriale, tessile-moda, legno-arredo, alimentare, chimica e farmaceutica; compartecipazione sulle misure da adottare per la semplificazione; lavoro; come mobilitare e moltiplicare gli investimenti privati».

Serve chiara direzione per filiere importanti industria, in Pnrr manca

Bisogna «stabilire una chiara direzione di marcia per le filiere più importanti della nostra industria - ha aggiunto il presidente di Confindustria -. Nei Pnrr di Germania e Francia un'attenzione esplicita e preminente viene data a progetti incardinati proprio sulle maggiori filiere industriali. Non è così nel Pnrr dell'Italia. La risposta deve venire dal potenziamento degli strumenti ordinari a disposizione innanzitutto del ministero dello Sviluppo economico, e in nuove iniziative ad hoc. È questa la nostra attesa».

Lavorare da subito su grande progetto per Giubileo 2025



Confindustria guarda al Giubileo del 2025 come alla possibilità di «un grande progetto strategico», ha messo in evidenza Bonomi. Ma «per mettere a frutto le lezioni del passato occorre iniziare subito a lavorare» con una «visione a 360 gradi di innovazione». «Un progetto - ha continuato - che non deve riguardare solo Roma Capitale, ma tutta l'Italia per compartecipare flussi e destinazioni. E che deve avere impatti pluriennali sul Pil. È un appello che lancio a tutte le istituzioni, le forze politiche, ai candidati sindaco nelle ormai prossime elezioni per il Campidoglio. La sfiducia verso i malesseri accumulati nella Capitale, nei suoi servizi pubblici, non deve e non può prevalere. Se, come spero, questo nostro appello verrà raccolto, dichiaro subito che Confindustria con tutte le sue strutture e articolazioni si mette pienamente a disposizione in un ruolo impegnativo di partnership tecnica pubblico-privata».