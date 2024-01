Lavoro, chimica e farmaceutica aggiornano il contratto e anticipano l’aumento ai 186mila lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’industria chimica e farmaceutica passano dalle relazioni industriali per dare un ulteriore sostegno ai 186mila lavoratori e contrastare una dinamica inflattiva che pur dando segnali di raffreddamento si mantiene sostenuta e i costi energetici, pur in una fase congiunturale non delle migliori. Secondo gli ultimi dati forniti da Federchimica, le imprese del settore si sono lasciate alle spalle un 2023 con un calo della produzione del 9% e le stime per il 2024 sono sì di un rimbalzo, ma che si fermerà all’1%. Pur in questo contesto in cui i costi di materie prime ed energia si fanno sentire nei bilanci delle imprese, Federchimica, Farmindustria e Filctem, Femca e Uiltec hanno raggiunto un accordo con cui anticipano a decorrere dal 1° gennaio del 2024 la tranche di 68 euro dell’aumento del contratto collettivo nazionale di lavoro che doveva essere corrisposta da luglio, secondo il rinnovo che era stato siglato a giugno del 2022.

L’accordo sindacale

La nuova intesa che è stata raggiunta, prevede l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM) già previsto dal 1° luglio 2024. Nei minimi contrattuali si inserisce anche la cifra di 23 euro, riconosciuta in qualità di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR). L’incremento totale previsto è quindi di 68 euro per la categoria D1.

Le relazioni costruttive

Secondo quanto spiega una nota congiunta delle parti «l’accordo è stato raggiunto col comune obiettivo di supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese». Resta inteso, che le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale. Con l’intesa Federchimica, Farmindustria, Filctem, Femca e Uiltec riaffermano «il valore di relazioni industriali costruttive e il ruolo di Parti sociali proattive, capaci di cogliere in tempi rapidi ogni utile opportunità per lavoratori e imprese del settore».