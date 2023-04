Lavoro, colf e badanti: così raddoppia lo sconto sulle tasse delle famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella bozza del decreto lavoro allo studio del Governo c'è un’importante novità per le famiglie che assumono colf e badanti. All'articolo 34 del testo anticipato su Il Sole 24 Ore di sabato 15 aprile, viene previsto che il tetto alla deduzione Irpef dal reddito complessivo del costo pagato nel corso dell'anno dalle famiglie per i contributi previdenziali versati in relazione agli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare sale dagli attuali 1.549,37 a 3.000 euro.

Ma non solo. In arrivo anche sorveglianza sanitaria estesa a tutti i lavoratori domestici. Dove per lavoratori domestici si devono intendere gli addetti ai servizi personali domestici di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Non solo. Il tetto allo sconto fiscale per chi paga i contributi ai lavoratori domestici potrebbe raddoppiare arrivando a 3.000 euro l'anno.

Sono alcune delle novità contenute nel decreto lavoro che il governo sta mettendo a punto e che potrebbe presentare a fine mese con il nuovo taglio del cuneo fiscale annunciato con il Documento di economia e finanza (Def).



Arriva la sorveglianza sanitaria Inail

Come accade per i lavoratori privati anche ai collaboratori domestici l'Inail potrà assicurare, senza costi per il datore di lavoro, una visita medica preventiva per constatare controindicazioni al lavoro e per consentire allo stesso lavoratore di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.