Lavoro, come cambia il periodo di prova: sei mesi limite insuperabile

Sul periodo di prova per nuovi assunti, le regole italiane sono più rigide di quelle dell’Unione europea. Crescono anche i vincoli sugli impieghi a tempo determinato in cui la prova non solo deve essere proporzionata alla durata del contratto, ma ora, per legge, anche alle mansioni da svolgere in relazione alla natura per l’impiego.

Le novità sono introdotte dall’articolo 7 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, 31 marzo, per recepire la direttiva Ue 2019/1152 e inviato alle Camere per acquisire il previsto parere.

I principi comunitari

Proprio la direttiva comunitaria nell’articolo 8 fissa sul tema quattro principi:

1) Il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi ma, in via eccezionale, può essere di durata superiore se questo è giustificato dalla natura dell’impiego oppure è pattuito nell’interesse del lavoratore;

2) Le assenze durante la prova ne estendono il periodo in modo proporzionale;