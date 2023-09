Lavoro, verso Ddl del governo su sicurezza: più controlli e ispettori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un disegno di legge del governo, collegato al dl Lavoro dello scorso primo maggio, per aumentare i controlli per la sicurezza sul lavoro potenziando le dotazioni di uomini e mezzi degli ispettorati. Questa una delle ipotesi a cui sta lavorando la maggioranza per rispondere alla serie di incidenti sul lavoro delle ultime settimane e dopo il deciso richiamo sul tema arrivato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Più mezzi e uomini agli ispettorati

Ad annunciarlo è il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto. “Le azioni immediate devono portare ad aumentare i controlli e favorire una maggiore cultura della prevenzione, dotando di maggiori mezzi e uomini gli ispettorati del lavoro e avviando un’ampia fase di prevenzione anche tra le imprese. Ci stiamo lavorando con la ministra del Lavoro Calderone e credo che il veicolo migliore possa essere un disegno di legge del governo collegato al dl Lavoro approvato lo scorso primo maggio”, spiega l’esponente di FdI.

Educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro

“Penso inoltre sia assolutamente paradossale che, in alcuni ambiti, non si possa applicare la tecnologia per meccanizzare la sicurezza, invece di affidarsi a comunicazioni verbali o via telefono”, aggiunge Rizzetto, sottolineando: “mi sto anche concentrando su una mia proposta di legge, che verra votata entro il mese di settembre, che riguarderà l’inserimento dell’educazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle scuole secondarie. Vanno portate nelle scuole anche testimonianze di incidenti non mortali, ma invalidanti, al fine di sensibilizzare i ragazzi che dovranno entrare nel mondo del lavoro”.