LAVORO DIPENDENTE / Tredicesime con la flat tax

Per il lavoro dipendente flat tax agevolata (ossia un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali) sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario e sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità ma anche sui premi di produttività. Si punta a una valutazione anche dell'impatto della flat tax incrementale introdotta in via sperimentale sulle partite Iva



5/7 7/7 Menu