Lavoro: donne, giovani, laureati con lode, ecco i 10 bonus per le assunzioni del 2020 La legge di Bilancio introduce due incentivi che portano a dieci le principali agevolazioni destinate a chi assume nel 2020 giovani, lavoratori in cassa integrazione, donne o disoccupati

Con i due incentivi in legge di bilancio salgono a dieci principali agevolazioni destinate a chi assume nel 2020 giovani, lavoratori in cassa integrazione, donne o disoccupati. Ecco quali sono:

1) Un sostegno alle micro imprese

Ai datori di lavoro fino a 9 dipendenti - il target sono le imprese artigiane - che dal 1° gennaio 2020 assumono apprendisti di primo livello spetta uno sgravio del 100% dei contributi dovuti nei primi tre anni di contratto. Resta salvo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Viene così incentivata l’alternanza scuola lavoro per gli studenti che intendono ottenere:

a) la qualifica e il diploma professionale;

b) il diploma di istruzione secondaria superiore;

c) il certificato di specializzazione tecnica superiore.



2) Sgravio triennale per i laureati «eccellenti»

Sempre dal 1° gennaio 2020 l’assunzione dei laureati con 110 e lode - e per dottorati previsti per i datori di lavoro privati - beneficerà di un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 8mila euro per un massimo di 12 mesi e seguirà le regole procedurali dello sgravio triennale per gli under 35.

La nuova procedura e la gestione dell’incentivo in capo all’Inps – come per l’esonero triennale per gli under 35 –, il governo punta a rendere il bonus eccellenze un’opzione realmente praticabile (nel 2019 è rimasta un’agevolazione sulla carta).