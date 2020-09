Lavoro e cura: sinonimi o contrari?

Esercizio di rimozione diagnosticato chiaramente da Alasdair MacIntyre, il quale scrive: “La vulnerabilità (...) e la dipendenza nelle loro correlate manifestazioni, paiono talmente evidenti da far pensare che non sia possibile dare una spiegazione credibile della condizione umana senza riconoscere la centralità del loro ruolo. Eppure, la storia della filosofia occidentale offre un quadro sostanzialmente diverso. (...) Perché – continua MacIntyre – il malato, il sofferente o il disabile trovano posto nelle pagine di un libro di filosofia morale, solo e sempre in veste di un possibile oggetto di benevolenza da parte dei veri agenti morali” (“Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues”, Open Court, Chicago, 1999). Sulla stessa linea si muove Martha Nussbaum quando, chiedendosi retoricamente “Cosa hanno da dirci le moderne teorie contrattualiste della giustizia circa [i problemi della vulnerabilità e dipendenza]”, conclude con un “Praticamente niente” (“Capabilities and Disabilities: Justice for Mentally Disabled Citizens, University of Chicago, 2003).

Una rimozione che genera, come aveva giustamente intuito Freud, uno stato di nevrosi, in questo caso, collettiva.

Non riusciremo a comprendere appieno e a valorizzare come dovremmo il lavoro di cura se non riusciremo a sostituire alla premessa antropologica dell'agente razionale, autonomo e indipendente, quella fondata su una visione descrittivamente più realistica di “persona”, soggetto, cioè, vulnerabile, dipendente e in costante relazione di reciproca interdipendenza. Un cambiamento radicale che sposta il “sé-individuo” dal centro del racconto della modernità e vi pone il “sé-relazione”, che diventa persona nell'apertura all'altro. Questa operazione, del resto, troverebbe nobile radice nella tradizione dell'umanesimo civile. Leonardo Bruni, quando a metà del ‘400, scrive l'introduzione alla “Politica” di Aristotele, descrive l'essere umano come “debole animale, di per sé insufficiente [che] raggiunge la sua perfezione solo nella civile società”. Siamo umani, in questo senso, perché, innanzitutto, deboli, e per questo insufficienti a noi stessi. Da ciò consegue che possiamo trovare la piena realizzazione solo all'interno di un contesto sociale, solo nell'ambito della vita civile. Lo scrive nella prefazione al libro della “Politica”, perché questo incontro di insufficienze e l'emergenza di un ordine sociale fondato sulla mutua assistenza rappresenta l'essenza stessa, nella tradizione dell'umanesimo, della vita civile. Da individui autonomi a persone dipendenti, quindi, perché, come affermava Luigi Pareyson in “Ontologia della libertà”: “l'uomo è una relazione, non nel senso che egli è in relazione con, oppure, intrattiene relazioni con: l'uomo è una relazione, più specificamente una relazione con l'essere (ontologico), con l'altro” (Einaudi, 1995).

Insiste sullo stesso punto anche Giuseppe Maria Zanghì, quando afferma che: “l'uomo è chiamato a maturare come persona-in-comunione; (...) è questa comunione realizzata che rivela a sé stessa la persona (...). L'individuo è sé in sé stesso, la persona è sé nell'altro. (...) L'individuo da sé non può farsi persona”. È il suo essere in relazione, la sua apertura ontologica agli altri, dunque, a rendere la persona “la maturazione dell'individuo”, sempre per usare le parole di Zanghì. Se quindi le persone si realizzano e fioriscono pienamente solo all'interno di una rete di relazioni fatte anche di reciproca assistenza e cura, com'è possibile che il lavoro di assistenza e di cura sia stato svilito, disconosciuto e, infine, rimosso?

Una delle ragioni ha a che fare con il fatto che il lavoro di cura rende chi lo esercita, a sua volta, vulnerabile. Spesso economicamente, perché, per esempio, in ambito familiare, una donna sulla quale ricade gran parte del lavoro di cura dei figli o dei genitori anziani, vede fortemente limitata la sua possibilità di partecipazione al mercato del lavoro. Ma la cura rende vulnerabili anche in un altro senso, forse ancora più profondo, perché essa si sviluppa in una relazione empatica nella quale il coinvolgimento emotivo è parte integrante. La cura è un “bene relazionale” la cui qualità dipende dalla qualità della relazione e quindi dall'identità dei soggetti coinvolti e dalla loro storia passata. Questo limita in maniera rilevante la sostituibilità della prestazione e rende, spesso, i caregiver, “prigionieri dell'amore”. Mentre il mercato funziona bene per beni omogeni ad elevato livello di sostituibilità, con questi “beni relazionali”, difficilmente mercificabili, il suo funzionamento si inceppa e ciò rende complicato il processo di attribuzione del valore a questa tipologia di lavoro, la cui essenza non si riduce alla prestazione di un servizio, proprio perché incorpora la qualità della relazione interumana. C'è anche un terzo elemento del lavoro di cura che sfugge all'ermeneutica mercantile e cioè il fatto che la cura ha una dimensione tipica dei beni pubblici, una dimensione difficile da riconoscere, da misurare e quindi da remunerare. Questi elementi stanno, tra gli altri, alla base di quelle forme di segregazione che vedono una distribuzione diseguale dell'onere della cura tra uomini e donne, ma stanno anche alla radice di quella svalutazione e deprezzamento di tale lavoro che, proprio a causa di status-ruoli ancora molto diffusi, tendono a penalizzare maggiormente il lavoro femminile. Ma se il “costo di produzione” del servizio di cura è così alto e la sua remunerazione così bassa, non dovremmo forse aspettarci una riduzione della sua offerta? Una riduzione della disponibilità, soprattutto da parte delle donne ad essere esclusive e, al tempo stesso, disconosciute, responsabili del lavoro di cura? E infatti, questo è proprio ciò che osserviamo: la crisi demografica è una conseguenza di questo mancato riconoscimento, così come la crescente instabilità dei nuclei familiari e l'aumento delle spese private per l'acquisto di servizi assistenziali. Sono tutti sintomi, alcuni tra i molti, dello stesso fenomeno.