Lavoro e pensioni

119

Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Per l’anno 2022 è riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato un esonero contributivo del 50% della contribuzione a proprio carico: l’agevolazione spetta per un anno dalla data del rientro dopo il congedo obbligatorio di maternità

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 137

Soggetti: lo

120

Via alla riforma degli ammortizzatori sociali

Prevista una vera e propria riforma degli ammortizzatori sociali tramite l’estensione delle integrazioni a una serie di soggetti in precedenza esclusi. Per alcuni soggetti aumentano i costi contributivi anche se per l’anno 2022 sono previsti specifici sconti

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 191-200

Soggetti: lo

121

Riduzione oraria dei contratti di solidarietà

La riduzione media oraria per i contratti di solidarietà non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero dei lavoratori (prima 60%) e la percentuale di riduzione per ciascun lavoratore non può superare il 90% (prima il 70%)

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022

Soggetti: lo

122

Accordo di transizione occupazionale

Per derogare alla durata massima della Cigs è possibile stipulare un accordo collettivo della durata di 12 mesi per sostenere la transizione occupazionale

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 200

Soggetti: lo

123

Proroga ulteriore dei contratti di solidarietà

Possibilità di prorogare di 12 mesi la durata dei contratti di solidarietà

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 200

Soggetti: lo