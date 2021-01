Lavoro e pensioni, dalla Cig per le partite Iva all’assegno unico per i figli: 10 novità in arrivo con la Manovra Sgravi sulle assunzioni, tagli al cuneo, Cig, assegno unico per i figli: le sole misure sul lavoro della legge di Bilancio valgono 7-8 miliardi, dei 40 complessivi di Marco Mobili e Marco Rogari

Sgravi sulle assunzioni, tagli al cuneo, Cig, assegno unico per i figli: le sole misure sul lavoro della legge di Bilancio valgono 7-8 miliardi, dei 40 complessivi

Per lavoro, famiglie e fisco la manovra 2021 prevede una serie di novità: dalle prime misure per gestire l’uscita dai sussidi emergenziali dopo il 31 marzo 2021 all’assegno unico per le famiglie, passando per la conferma del taglio al cuneo (fino a 100 euro netti al mese) e le partite Iva. Le sole misure sul lavoro valgono 7-8 miliardi, dei 40 complessivi della manovra. Ecco le principali novità in arrivo, riassunte in 10 punti.

1. Sgravi alle assunzioni

Arriva la decontribuzione al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35 e per quelle che assumono donne disoccupate, potenziando l’attuale incentivo (parziale) previsto nel 2012 dalla legge Fornero.

2. Taglio al cuneo fiscale

Viene reso strutturale l’incremento fino a 100 euro netti al mese a favore dei 16 milioni circa di lavoratori con reddito entro i 40mila euro.

3. Altre 12 settimane di Cig

Estesa la rete di protezione sociale per le imprese e i lavoratori. La cassa integrazione Covid, gratuita per tutte le aziende, viene incrementata di altre 12 settimane. Sì anche al rifinanziamento della cig per cessazione per gli anni 2021-2022.

4. Blocco dei lincenziamenti fino al 31 marzo

La manovra estende il blocco dei licenziamenti per motivi economici fino al 31 marzo, confermando tuttavia alcune eccezioni