Lavoro e Pnrr: ecco la mappa delle assunzioni (a tempo) nei Comuni italiani

Secondo una recente stima della Cassa depositi e prestiti, passeranno per il coinvolgimento diretto dei Comuni italiani almeno 30 miliardi del Pnrr che potrebbero arrivare fino a 50, «a seconda del volume di progetti di titolarità delle amministrazioni centrali che coinvolgeranno gli enti territoriali nella fase di attuazione». Numeri che da mesi non fanno dormire sonni tranquilli ai funzionari di Palazzo Chigi e ai sindaci italiani. La sfida dell’attuazione del Pnrr, difficilissima, è infatti resa ancora più complicata dalla scarsità di personale preparato, dopo il depauperamento degli organici nell’ultimo decennio.

Per questo, il confronto degli ultimi mesi tra governo e Associazione dei Comuni italiani è stato tutto all’insegna del rafforzamento della capacità amministrativa dei Municipi. Tra i molti interventi messi in campo, spiccano due misure per così dire “complementari”: il via libera ad assunzioni per le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi Pnrr, circa 15mila contratti potenziali pagati con risorse proprie. E l’autorizzazione a imputare tra i costi dei progetti Pnrr, di cui l’amministrazione locale è soggetto attuatore, incarichi come la progettazione e la direzione lavori, da affidare a specialisti a contratto. A contorno, ulteriori assunzioni andranno a rafforzare le amministrazioni del Sud e i grandi Comuni, chiamate a vario titolo a spendere risorse Ue. Qui, una mappa aggiornata delle posizioni disponibili.

Potenziamento amministrativo dei Comuni

L'infornata più consistente in programma nei prossimi anni interessa in pratica tutti i Comuni italiani coinvolti nel Pnrr, che potranno utilizzare fondi per circa 600/700 milioni di euro di risorse proprie per “arruolare” - previa certificazione obbligatoria dei revisori sull’assenza di rischi per l'equilibrio dei conti - circa 15mila unità di personale non dirigenziale di supporto per l’attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza. In particolare, per garantire l’attività amministrativa ordinaria connessa all’attuazione dei progetti.

Si tratta al momento di una stima potenziale, basata sullo spazio di manovra finanziario nell’ambito dei propri bilanci concesso agli enti locali rapportata alla retribuzione media prevista per il personale da assumere. Le risorse, in base alla normativa, sono immediatamente spendibili, e molti Comuni hanno già avviato le procedure burocratiche per procedere alle assunzioni vere e proprie.

Questo piccolo esercito di dipendenti a tempo - in pratica, le “gambe” su cui si muoveranno i progetti legati all’attuazione del Recovery fund - dovranno garantire l’auspicato “rafforzamento della capacità amministrativa” dei Comuni italiani. L’allarme su questo fronte lanciato dall'Anci all’assemblea di Parma nel novembre scorso aveva smosso il Governo, anch’esso preoccupato per la messa a terra del Pnrr, portando ad un emendamento al Dl 152/2021 (articolo 31-bis) che autorizza una deroga ai vincoli che oggi come oggi limitano la capacità di assunzione dei Comuni per ragioni di austerity (-120mila unità di personale nell’ultimo decennio nel comparto enti locali).