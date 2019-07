Lavoro, ecco le figure che le aziende cercano ma non trovano. Esperti di tecnologia al top

LEGGI ANCHE / Nei prossimi 5 anni cambieranno 6 lavori su 10. Ecco come

Le aziende hanno quindi maggiore difficoltà a trovare candidati in possesso di lauree ad indirizzo ingegneristico (48% entrate di difficile reperimento) o diplomi a indirizzo elettronico ed elettrotecnico (47%).

Sottolinea il bollettino Excelsior «come proprio in virtù di tali carenze, le aree di inserimento aziendale maggiormente “scoperte” risultano essere quella dei servizi informativi (il 51,4% delle entrate risulta di difficile reperimento) e quella della progettazione, ricerca e sviluppo (49,4% dei casi)».

D’altro lato, chi ha queste specializzazioni avrà ottime chance di trovare un posto di lavoro. Sul territorio si rileva come nelle aree a maggior vocazione distrettuale si registrano maggiori difficoltà nel reperire figure in ingresso, in particolare nel Nord-Est (34,9% delle entrate) e in Toscana (32%). Lamentano evidenti difficoltà di reperimento sia i servizi legati all’Ict (46%) sia alcuni settori industriali come il metallurgico, la filiera legno-arredo, il comparto moda e la meccatronica (rispettivamente nel 50%, 43%, 41% e 39% dei casi).