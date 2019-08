Lavoro, ecco le tre ipotesi al tavolo M5S-Pd per tagliare il cuneo fiscale

PER SAPERNE DI PIÙ / Stipendi, in Italia più bassi di 10 anni fa. Ecco chi sale e chi scende in Europa

La legge di bilancio dovrebbe ammontare a 30-35 miliardi (non di più) partendo dai 27,6 miliardi considerati “obbligati” dall’Ufficio parlamentare di bilancio per sterilizzare completamento le clausole Iva da 23,1 miliardi nel 2020 e garantire le risorse necessarie alle cosiddette “spese indifferibili” nonché ai rifinanziamenti già esplicitamente previsti. Gli altri 5 -8 miliardi servirebbero proprio per alleggerire il costo del lavoro oltre che per altri interventi finalizzati a sostenere gli investimenti, in primis quelli “green” e al Sud.

Per la manovra il nuovo Governo potrà contare su 8-10 miliardi, ovvero circa un terzo delle risorse necessarie, che saranno assicurati dall’effetto-trascinamento dell’aggiustamento (da 7,6 miliardi) di luglio, dalle minori spese finali per quota 100 e reddito di cittadinanza (1-2 miliardi in aggiunta agli 1,5 miliardi già ipotecati il mese scorso) e dalle maggiori entrate fiscali a consuntivo, in primis quelle dalla fatturazione elettronica. Una dote significativa sarà poi garantita dalla minore spesa per interessi sul debito rispetto alle previsioni originarie. Resterebbero da trovare altri 20-25 miliardi. Un’impresa a dir poco ardua.

Si guarderà sicuramente a una nuova fase di spending review e a una mini-potatura delle cosiddetta giungla delle tax espenditures adottando una terapia non troppo invasiva anche per evitare ricadute recessive. Potrebbe anche essere valutata qualche misura in versione una tantum, ma senza ricorrere a condoni fiscali. Ma la strada per arrivare al traguardo dei 30-35 miliardi resterebbe ancora lunga. Ecco, allora, che diventerebbe quasi obbligato un negoziato con la commissione Ue per ottenere una nuova tranche di flessibilità, compresa la quota già utilizzata quest’anno dal Governo Conte per coprire gli interventi contro il dissesto geologico e per il ponte Morandi.