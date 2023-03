Lavoro, effetto inverno demografico: via i giovani, crescono solo gli occupati anziani

Il 12,2% degli occupati in smart working

Lavora da remoto ancora il 12,2% degli occupati (rispetto al 4,9% del 2019). Per l’81,3% lo smart working consente una migliore conciliazione tra famiglia, vita privata e lavoro, per il 74,8% riduce lo stress legato al lavoro in presenza, per il 74,1% permette di lavorare in contesti migliori del luogo di lavoro deputato, per il 70,4% migliora più in generale la qualità della vita. Da notare che per il 72,4% il giudizio è positivo solo se lo smart working è alternato con giorni di lavoro in presenza. C’è un 71,8% di lavoratori convinto che non è vero che in smart working si lavora di meno. Per il 52,8% si generano benefici anche per i datori di lavoro. Ma c'è un grande rischio: per il 54,4% si potrebbe erodere il senso di appartenenza aziendale.