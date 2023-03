Lavoro, in Europa record di posti vacanti e dimissioni. È il «grande turnover»

Nei Paesi Bassi ci sono attualmente 123 posti vacanti ogni cento disoccupati, 15 volte di più che in Francia dove, nel luglio 2022, la percentuale di aziende industriali che dichiaravano difficoltà di assunzione aveva raggiunto il 67%, un livello che non si vedeva dal 1991 (la media a lungo termine per questo indicatore è del 31%, secondo l’Insee). Lo stesso vale, infine, per le imprese italiane, che a gennaio cercavano oltre mezzo milione di lavoratori: il 45,8% dei datori di lavoro all’inizio dell’anno segnalava difficoltà ad assumere, rispetto al 38,6% dello scorso gennaio.

Le dimissioni in parallelo

In parallelo, quasi come un paradosso interno dell’attuale mercato del lavoro, anche le dimissioni volontarie sono in aumento in diversi Paesi. La Francia, ad esempio, nel 2022 ha raggiunto il massimo storico, con oltre 2,16 milioni di contratti di lavoro risolti su richiesta del lavoratore. In proporzione al numero dei dipendenti, il tasso di dimissioni si è attestato al 2,7% nel primo trimestre del 2022, non poi così lontano da quello degli Stati Uniti dove la cosiddette “grandi dimissioni” hanno raggiunto il picco del 3% nel dicembre 2021.

In Italia nel 2022 sono state registrate quasi 2,2 milioni di dimissioni, il 13,8% in più rispetto al 2021 (sono incluse tutte le tipologie contrattuali). In Spagna, dove l’unica statistica sul fenomeno è quella legata ai numeri di previdenza sociale, nel 2022 si segnalano circa 70mila lavoratori con contratti a tempo indeterminato che hanno rinunciato al loro impiego, più che in qualsiasi anno dal 2001, da quando è iniziata questa statistica.

Difficile sapere quanto sia diffuso questo fenomeno in tutto il continente: l’indagine condotta dai partner di Edjnet ha cercato proprio di colmare il vuoto di statistiche aggregate a livello europeo raccogliendo alcune informazioni nei singoli Paesi membri. Secondo il Dutch Central Bureau of Statistics (Cbs) nel primo trimestre del 2022 1,9 milioni di persone in Olanda hanno dichiarato di aver iniziato un nuovo lavoro quell’anno, circa 400mila in più rispetto al primo trimestre del 2021. Anche in Germania, dove invece il fenomeno risulta essere molto ridotto, lo studio annuale sui luoghi di lavoro di Gallup mostra comunque un numero record di dipendenti alla ricerca di un nuovo impiego: 4 su 10 affermano che smetterebbero del tutto di lavorare se potessero permetterselo, il 25% in più rispetto al 2016.

«Il tasso di dimissioni è un indicatore ciclico», si legge in una nota del ministero del Lavoro francese sul fenomeno. «È basso durante le crisi e aumenta durante i periodi di ripresa, tanto forte quanto la ripresa economica è rapida». In pratica, durante le fasi di espansione economica compaiono nuove opportunità di lavoro che spingono le persone a dimettersi più spesso. E la carenza di manodopera tende ad accentuare il fenomeno, in particolare alimentando le pratiche di “bracconaggio” di manodopera tra aziende.