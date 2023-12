Lavoro extra Ue: nel 2022 solo il 30% delle pratiche è arrivato al contratto di soggiorno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo le richieste di lavoratori extraeuropei da parte di aziende e famiglie sono ormai largamente superiori agli ingressi consentiti dai decreti flussi - tant’è che la gran parte non viene accolta - ma non tutti i soggetti ammessi entrano effettivamente in Italia e una percentuale ancora più bassa (circa il 30%) conclude l’iter di ingresso con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

A fare il punto su ciò che succede dopo il click day e a verificare l’efficacia del sistema dei decreti flussi rispetto all’ingresso di lavoratori e lavoratrici dall’estero richiesti da imprese e famiglie, è la campagna «Ero Straniero», con il dossier «La lotteria dell’ingresso per lavoro in Italia: i veri numeri del decreto flussi», basato su dati ottenuti tramite accesso agli atti dal ministero dell’Interno e presentato il 20 dicembre al Senato.

Il quadro che ne emerge, secondo la campagna «Ero straniero», rende necessario superare «il rigido e difficilmente accessibile meccanismo di ingresso dei decreti flussi attraverso l’introduzione di canali diversificati, flessibili, in grado di far incontrare domanda e offerta». Per chi è già in Italia e ha un rapporto di lavoro informale perché senza documenti andrebbe inoltre «introdotta la possibilità di firmare un contratto e di mettersi in regola in qualsiasi momento, senza dover aspettare l’ennesima sanatoria».

L’andamento dei click day

Gli ingressi dei lavoratori extracomunitari sono stabiliti dai decreti flussi, fino al 2022 varati di anno in anno, e da quest’anno diventati triennali (con un unico decreto per il periodo 2023-2025). Dal 2022 il numero degli ingressi previsti è aumentato, così come le attività in cui è possibile chiedere i lavoratori provenienti da Paesi extra Ue (da quest’anno anche l’assistenza familiare). Il decreto 2023-2025 prevede 450mila ingressi in tre anni. Non essendo possibile assumere una persona straniera che si trova già sul territorio italiano senza un titolo di soggiorno, le richieste dei lavoratori che devono arrivare dall’estero devono essere presentate in giorni stabiliti, i cosiddetti click day. Per i 136mila posti previsti per il 2023, nei click day di inizio dicembre, sono arrivate oltre 600mila domande e le quote disponibili sono andate esaurite in pochi minuti.

Ma anche nei click day precedenti la gran parte delle richieste non era stata accolta: secondo la campagna «Ero straniero», nei click day per le quote 2022 si tratta di 139.450 domande (le richieste erano state 209. 150mila contro 69.700 posti) mentre in quelli per il 2023 di 211.599 domande (304.304 richieste contro 82.705 quote). Tutte domande che «corrispondono - si legge nel dossier - ad altrettante/i lavoratrici e lavoratori che sarebbero entrati in Italia regolarmente, in sicurezza, e avrebbero dato una risposta alla richiesta di manodopera».