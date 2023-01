Lavoro fino a venerdì alle 12 per tutti

L’azienda nata a Cologno Monzese nel 1954 e specializzata in tecnologie per il riciclo della plastica, con un centinaio di dipendenti, presente in Europa, Cina, Brasile e Stati Uniti, ha siglato un accordo aziendale per sperimentare da gennaio a luglio 2023 la riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali: il venerdì tutti i dipendenti escono alle 12. L’obiettivo, valutato l’esito della sperimentazione, è quello di arrivare alla settimana lavorativa di quattro giorni, con nove ore a giornata.

