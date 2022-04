Lavoro, formazione, scuola: avviato un terzo dei 43 interventi

Gol in rampa di lancio

Sul fronte lavoro, la grande novità è rappresentata dalle politiche attive (4,4 miliardi), con il programma Gol, garanzia occupabilità dei lavoratori, un sistema di presa in carico unico dei beneficiari di ammortizzatori sociali, Neet, disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza, lavoratori con redditi molto bassi. Sono previsti cinque percorsi per il lavoro, in base ai profili di occupabilità. A fine marzo è scaduta l’approvazione dei Piani di attuazione regionale di Gol da parte delle regioni, con la validazione dell’Anpal, poi entro l’anno si dovrà raggiungere almeno il 10% dei beneficiari, 300mila sui 3milioni del 2025. Almeno il 75% devono essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, under 30, over 55; almeno 800 mila dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di cui 300mila per il rafforzamento delle competenze digitali.

La sfida formativa per i prof

Passando ai 31 investimenti, e facendo anche qui qualche esempio pratico, nel pacchetto Istruzione, si punta a rafforzare, con 960 milioni complessivi, il tempo pieno, partendo dalle mense, oggi non presenti nel 26,2% delle scuole del primo ciclo, e dalle strutture per lo sport (300 milioni). Si mira anche a realizzare circa 200 nuove scuole, innovative, sostenibili e inclusive (800 milioni a disposizione, ma potrebbero salire); e a trasformare almeno 100mila aule in ambienti di apprendimento 4.0 (a disposizione 2,1 miliardi). Nei prossimi cinque anni, è un altro obiettivo, si prevede di portare il tasso di abbandono scolastico dall'attuale 13,5% al 10,2%, che significa, in termini assoluti, recuperare nelle scuole 820mila studenti. Forte anche l’investimento sulla formazione del personale scolastico: si stima di coinvolgere almeno 650mila soggetti (un obiettivo piuttosto ambizioso visto il legame “non idilliaco” tra docenti e formazione).