Lavoro, da Fs a Banca Credem: in arrivo oltre 15mila posti in Italia entro fine anno A fianco ai settori tradizionali (turismo, grande distribuzione, moda e lusso) crescono anche per Natale le opportunità per figure legate al mondo digitale e 4.0 di Francesca Barbieri

Al via progetto Bosch-Manpower per la ricerca attiva del lavoro

4' di lettura

Ferrovie dello Stato, Bosch, Pfizer, Banca Credem, La Rinascente. E, ancora: Gi group, Articolo1, Assolavoro. Grandi aziende dei settori più disparati che in questo periodo sono in cerca di talenti da assumere direttamente (e in pianta stabile), oppure da inviare “in missione” per incarichi temporanei in vista del picco natalizio.

Quasi 6mila giovani per Fs

Il gruppo Ferrovie dello Stato continua a crescere e punta sui giovani. Nel 2019 le persone assunte da Fs sono state 5.724, un numero di gran lunga superiore alle 4mila previste dal Piano industriale 2019-2023. Nel dettaglio, Trenitalia ha assunto 1.908 giovani, Rete Ferroviaria Italiana 1.824, Anas 631, le altre società del gruppo 1.361.

Le figure professionali previste sono: personale a bordo dei treni, agenti di vendita, assistenza e addetti alla manutenzione dei treni e dell'infrastruttura stradale e ferroviaria (dati aggiornati al 22 novembre 2019).

Esperti It per Banca Credem e La Rinascente

Obiettivo: favorire la rivoluzione digitale in corso nella banca emiliana. Per le sedi operative di Reggio Emilia, Banca Credem ricerca professionisti dell’It, laureati con vari livelli d’esperienza, ma anche neolaurati appena usciti dall’università.

Indispensabile la buona conoscenza dell’inglese, laurea (o laureandi in informatica, matematica, fisica, statistica e ingegneria).

Anche La Rinascente, popolare catena di grandi magazzini presente in tutta Italia, ha aperto diverse posizioni in tutta Italia. Le funzioni di inserimento vanno dagli acquisti (stage assistant buyer, head office) all’amministrazione (allievo business controller), fino alle vendite.

Per l’e-commerce spicca la ricerca di un digital merchandiser assistant, mentre nella logistica si selezionano stagisti per il ricevimento merci. Altre posizioni sono aperte in ambito risorse umane, sistemi informativi e visual merchandising.

Laureati in medicina per Pfizer

La compagnia biofarmaceutica Pfizer seleziona giovani e senior in Italia, nel settore farmaceutico. Al momento le posizioni aperte sono per le sedi in Lombardia, Lazio, Marche, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Sicilia.

Le figure ricercate sono: laureati in medicina, con specializzazione in oncologia, e almeno 3 anni di esperienza nell'industria o nella ricerca/sviluppo clinico per il settore oncologico; Isf associate specialist internal medicine-retail con laurea e requisiti professionali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 541/92 e dalle Linee Guida di Farmindustria; manager external supply quality; quality clerk; operations compliance expert.



Cinquanta ingegneri per Bosch

Bosch assume con contratti full time (e alcuni stage), un pò in tutta Italia e soprattutto in Lombardia.Cinquanta le posizioni aperte, dai technical engineer ai controlling support; dai purchasing sSystem cCost engineer ai training administration; dai logistic specialist agli application engineer. Le candidature sono da effettuarsi direttamente online dalla pagina aziendale dedicata, careers at Bosch Group