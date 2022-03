Lavoro, industria del Made in Italy a caccia di 346mila talenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La punta più avanzata di manifattura e servizi tipici del Made in Italy è pronta a lasciarsi alle spalle gli anni duri della pandemia. Il 2021 ha segnato (dopo il crollo del 2020, con decrescite medie del 20-25%) una decisa ripresa della produzione nei settori “core”: moda, design e mobile, nautica, automotive e alimentare, fatta eccezione per l’hotellerie-ospitalità.

Ecco allora che, nei prossimi 5 anni, vale a dire da qui al 2026, le imprese di questi comparti prevedono di dover assumere 346mila “talenti” sempre più necessari per spingere la ripresa, la stragrande maggioranza dei quali in possesso di competenze tecnico-professionali.

Fabbisogno in aumento

La crescita rispetto alla stima precedente fatta a giugno 2019 (236mila ingressi previsti) dimostra da un lato la recuperata vitalità delle industrie del Made in Italy; dall’altra, però, anche le criticità legate al mismatch, che ormai veleggia intorno al 40% medio (con punte del 50%, e anche oltre, per i profili tecnici).

La fotografia contenuta nella seconda edizione del libro «I Talenti del Fare», che si avvale dei contributi dei professori Stefano Micelli e Arduino Salatin, oltre che del vice segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi, e del direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, presentato da Altagamma a Roma, mostra come, al netto delle ripercussioni della guerra in Ucraina, ancora impossibili da stimare, e degli effetti legati a caro energia e prezzi in rialzo delle materie prime, i lavori manifatturieri siano una opportunità per i giovani, per abbassare un tasso di disoccupazione tra gli under 25 al 25,3% (ultimo dato Istat di gennaio).

Settori a confronto

L’automotive, secondo le stime Excelsior di Unioncamere e Anpal, avrà bisogno nel quinquennio di 108mila ingressi, di cui quasi 30mila per rispondere alle sfide della ripresa (in primis, digitalizzazione e green). Tra le figure più ricercate spiccano ingegneri, meccanici, montatori e manutentori. Ma anche digital transformation manager, esperti in cybersecurity e in infrastrutture ICT, specialisti in vendite digitali e tecnici esperti in motori ibridi ed elettrici.