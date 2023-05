Lavoro, integrazione e buona flessibilità nel tempo nuovo delle agenzie

Un riforma di successo

Le parole del manager riportano a quelle di Luigi Brugnaro. «Le grandi soddisfazioni sono state quando i nostri lavoratori entrati con un contratto di un mese, poi confermato per 6, sono diventati a tempo indeterminato, scalando i diversi gradini, secondo un’idea di meritocrazia americana. La cultura del lavoro è la vera cultura della democrazia. Oggi dobbiamo riprendere i fondamentali, il ruolo dei corpi intermedi e dobbiamo sapere discutere. Ho sempre pensato che la cordialità tra persone che possono anche avere idee diverse è simbolo di civiltà. Il pacchetto Treu per il suo tempo è stato davvero rivoluzionario e ha portato nel nostro paese norme che all’estero erano già presenti . Il lavoro è stato così modernizzato anche in Italia, sradicando forme di lavoro illegale». Nel suo bilancio, il professor Tiziano Treu rileva che «la cosa importante di quella riforma del lavoro è che ha avuto successo. Non è che le riforme in Italia hanno sempre avuto successo. Questa era stata demonizzata all’inizio, poi, progressivamente, è stata accettata da tutti. In altri paesi c’erano già grandi multinazionali dei servizi per il lavoro, nel nostro paese bisognava inventarsi il mestiere e ci voleva coraggio».

La contrattazione

Riflettendo sul dibattito che ha animato l’affermarsi delle agenzie del lavoro in Italia, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, afferma che «è sbagliato mettere sullo stesso piano flessibilità e precarietà. Noi veniamo da un’esperienza che dimostra che quando le flessibilità sono contrattate e sono elemento centrale delle relazioni sindacali il rischio della precarietà si allontana. Noi abbiamo bisogno di flessibilità perché siamo dentro questa epocale fase di transizione digitale, ambientale ecologica, industriale, energetica. Dobbiamo puntare ancora più decisamente a governare le flessibilità per gestire fasi così complesse di cambiamento: la contrattazione è l’elemento centrale». Facendo un salto all’oggi, Sbarra osserva che «se c’è una cosa che apprezzo di questo nuovo pacchetto lavoro è che finalmente il Governo scommette sul valore delle relazioni sindacali, affidando durate oltre i primi 12 mesi dei contratti a termine, ulteriori durate, proroghe, rinnovi, alla contrattazione. Noi ancora paghiamo il prezzo di un sistema di regolazione legislativa eccessiva che ha determinato non poche difficoltà, come ci dice l’esperienza del decreto dignità e quando si è intervenuti pesantemente con la legge, neutralizzando il ruolo delle parti sociali».

Il nuovo articolo 18 sta nella formazione

Per il futuro, Sbarra si aspetta dal Governo interventi sulla formazione davvero innovativi perché «in questo tempo conterà più il sapere che l’avere. Quello che è mancato nelle riforme del lavoro degli ultimi 25 anni è stata la valorizzazione di un tema come la formazione: abbiamo trascurato il valore e la centralità delle politiche attive. Bisogna mettere in sinergia i diversi attori, centri pubblici per l’impiego, agenzie per l’impiego, sistema della scuola e della formazione accreditata, dando un ruolo centrale all’impresa per tarare la formazione sulla base dei reali fabbisogni. Il nuovo vero articolo 18 si chiama formazione ed è su questo che il Governo è chiamato a dare una risposta. Nel Pnrr abbiamo oltre 5 miliardi da spendere sui servizi per l’impiego, il sistema duale il fondo nuove competenze. Mettiamo insieme le migliori esperienze, sono convinto che possiamo determinare una svolta». La prima svolta da fare, come ammette anche Durigon, è però sul fronte delle banche dati e della digitalizzazione: «Non abbiamo un sistema informativo unico e questo è un tema che va risolto. Le agenzie per il lavoro possono fare tanto, ma devono essere messe nelle condizioni di farlo. In Italia lavoriamo a compartimenti stagni e questo, nel 2023, non va bene. Le agenzie per il lavoro hanno una penetrazione molto importante e un tasso di collocazione dei lavoratori che è dieci volte superiore a quello dei centri per l’impiego». A proposito di formazione, l’amministratore delegato di Umana, Giuseppe Venier osserva che «per formazione le agenzie per il lavoro versano il 4%, 13 volte di più delle altre aziende che versano lo 0,30%».



I giovani

Nella sala cinquecentesca della Misericordia che Umana ha riportato agli antichi splendori, per molti anni si è sentito anche il rimbombo delle palle da basket (era qui che giocava la Umana Reyer Venezia) che hanno attirato molte migliaia di giovani. Giovani che, dice Caprioglio, « hanno un linguaggio, sogni e codici nuovi per comunicare che ci sono poco noti. Ne parliamo sempre usando parametri vecchi, dimenticando che siamo in un tempo nuovo. Ciò che ci consente di avvicinarci ai giovani è guardare in avanti. È fondamentale trovare gli strumenti giusti per spiegare ai giovani che valori come la legalità e la libertà sono bussole. Ma servono le domande. Oggi per trovare le risposte basta un click, ma abbiamo la responsabilità di insegnare ai giovani a fare le domande. Per farlo è indispensabile sentire le voci di chi è attore sociale. Bisogna sapere ascoltare. Ascoltare persone diverse, con vissuti diversi. Starà poi a noi fare sintesi. Noi ci occupiamo prima di tutto di comprendere e di rispondere alle esigenze delle imprese».



L’integrazione e le persone al centro

La presidente di Umana ricorda che nel 1998, «in tempi non sospetti, il nostro claim era mettere le persone al centro. Questo tempo nuovo ci porta a cercare soluzioni nuove ma ponendo sempre le persone al centro. Viviamo uno shortage di talenti in parte legato alla demografica, in parte alle competenze. In questo tempo è nostro dovere integrare le persone, dialogare con gli stranieri presenti nel nostro paese - dice Caprioglio -. L’immigrazione legata al lavoro è un tema che sarà centrale. In questo ci proponiamo come protagonisti perché abbiamo la capacità di individuare e creare competenze.Ma abbiamo bisogno che il Governo comprenda il ruolo che può avere in questa partita».