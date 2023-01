Lavoro, ipotesi aumenti retributivi detassati per sbloccare i rinnovi contrattuali

Welfare aziendale: non prorogato il limite di 3mila euro



Nella stessa direzione va l’impegno del ministro Calderone, per il sostegno alla contrattazione decentrata e al welfare aziendale. Il problema in questo caso è che il tetto dei fringe benefit è stato innalzato dal governo Draghi prima a 600€, e poi il governo Meloni con il Decreto Aiuti Quater lo ha portato a 3mila euro, ma per le somme trasferite ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 (il periodo d'imposta è il 2022). Il campo d’applicazione della soglia di esenzione contributiva e fiscale è stato esteso alle utenze domestiche, per il pagamento delle bollette contro il caro energia. Ma il governo Meloni in legge di Bilancio non ha confermato anche per il 2023 l'innalzamento a 3mila euro, dunque si torna ai precedenti 258,23 euro. Si tratta di capire come e se si concretizzerà questo impegno, o se resterà solo sulla carta.

Confermato l’impegno alla riduzione del cuneo fiscale



Il ministro Calderone ha anche riaffermato l’impegno a ridurre il cuneo contributivo e fiscale di cinque punti percentuali nel corso della legislatura, percorso già iniziato con gli interventi adottati con la manovra che ha confermato l’esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35mila euro varato dal governo Draghi, portandolo al 3% per i redditi fino a 25mila euro. Nelle linee programmatiche la premier, Giorgia Meloni, ha annunciato un taglio del cuneo contributivo e fiscale di due terzi lato lavoratore e un terzo lato azienda come obiettivo di legislatura.