Lavoro irregolare: corsa alla sanatoria solo per le colf. Braccianti fermi al 12% delle domande

L’impatto economico dell’emersione

È proprio sui costi e sui benefici di questa sanatoria che si concentra l’ultimo studio della Fondazione Leone Moressa. Secondo il report i costi della procedura, stimati in 75,2 milioni nel Dl Rilancio, diverranno sostenibili per le casse dello Stato dalle 200mila adesioni in su: sotto questa soglia resta negativo il saldo tra costi e contributi derivanti dalla regolarizzazione. È previsto, infatti, un forfait da 500 euro se è il datore a voler assumere un cittadino straniero (80% dei casi, secondo il ministero), oppure di 130 euro se a far domanda è un lavoratore con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019. Non vengono considerate, invece, le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che andranno determinate con decreto ministeriale. A queste cifre poi bisogna aggiungere i benefici fiscali indiretti: tra contributi assistenziali e previdenziali, Irpef e addizionali locali, la stima delle possibili entrate fiscali varia da 194 a 389 milioni di euro su base annua, in base al numero di adesioni.

«Giudichiamo positivamente la sanatoria, ma la sua portata è ancora troppo limitata: riguarda un 10% di irregolari nel settore domestico», spiega Gasparrini. La crisi dei redditi generata dall’emergenza Covid-19, poi, potrebbe frenare il successo della procedura: «Alle famiglie che aderiscono - chiosa Gasparrini - è richiesto uno sforzo economico prolungato, al quale in questo momento molti non possono far fronte».