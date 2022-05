Lavoro irregolare, giro d'affari da 76 mld. Entro giugno 700 ispettori in più

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo le ultime stime riferite al 2021, il “giro d'affari” dell'economia sommersa, in Italia, vale “almeno 203 miliardi di euro”. Di questi, “più di 1/3”, pari ad “oltre 76 miliardi, è nel mondo del lavoro”, sotto forma di “vizio del rapporto contrattuale”, e “senza diritti individuali e sindacali” per gli occupati. A fare il punto sul lavoro nero è il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), Bruno Giordano, che annuncia l'assunzione entro giugno di 700 nuovi ispettori. L'allargamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale permetterà “un miglior contrasto all'occupazione sommersa”. Per l'esattezza, i nuovi assunti saranno 691, ma sarà possibile reclutare “fino a 900 unità”.

Una volta completate tutte le procedure concorsuali, fa sapere l’Inl, “le unità di personale ispettivo attivamente impegnate in azioni di vigilanza passeranno dalle attuali 1.835 (tra ispettori del lavoro e ispettori tecnici) a 3.700”, estendibili, però, fino ad un massimo di 3.909 funzionari, in virtù dello scorrimento delle graduatorie. “Nell’arco di pochi mesi - spiega il direttore - stiamo aggiungendo il 60% del personale” all’organico già in servizio. Si tratta, conclude Giordano, di una quantità di addetti al contrasto del lavoro irregolare “che l’Ispettorato non ha mai avuto negli ultimi 40 anni”.

Sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è intervenuto ieri anche ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che a margine di un incontro elettorale a Verona ha confermato per quest’anno “l'aumento della forza dell’ispettorato del lavoro del 65%”, e “il miglioramento del coordinamento con le Regioni”. “Abbiamo introdotto nei settori che fanno i numeri, quelli con più a rischi, come l'edilizia - ha aggiunto - alcuni strumenti che come credo daranno dei frutti, con dei parametri per permettere l'attività, così come per l'accesso al 110%”.