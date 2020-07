Lavoro irregolare per oltre un milione di famiglie e piccole imprese in crisi di liquidità: è l’Italia del Covid Oltre un milione di famiglie conosce solo lavoro irregolare, per i giovani l’ascensore sociale si muove solo verso il basso e per le imprese piccole c’è il fantasma della crisi di liquidità. Per uscire dalla crisi bisogna investire in conoscenza (soprattutto digitale). Calo delle nascite: quest’anno il bilancio si fermerebbe su 426mila nuovi nati, nel 2021 si rischia di scivolare a 396mila di Davide Colombo

Per i giovani l’ascensore sociale si muove solo verso il basso (foto Agf)

La pandemia ha colpito un Paese fragile e vulnerabile, dove oltre un milione di famiglie conosce solo lavoro irregolare, le opportunità di miglioramento sociale si riducono soprattutto per i più giovani e un tessuto diffuso di piccolo e micro-imprese fatica ad autofinanziare le proprie attività o a trovare in banca la liquidità necessaria per sopravvivere. La fotografia della struttura socio-economica dell’Italia che arriva dal Rapporto annuale Istat 2020, presentato stamane dal presidente Gian Carlo Blangiardo in Parlamento davanti a poche autorità per rispettare le regole anticontagio, restituisce un’immagine doppia dell’Italia.

Prima della nuova crisi e nel bel mezzo dei lockdown di primavera. Un doppio clic che coglie debolezze di lungo corso - come gli svantaggi delle donne su un mercato del lavoro che a fine 2019 contava 519mila unità in più rispetto al 2008 nonostante tra i giovani di 25-34 anni gli occupati erano oltre 1 milione e 400mila in meno - e le novità imposte dall’emergenza sanitaria. Quella più citata è naturalmente lo smartworking: tra aprile e maggio hanno lavorato in remoto circa 4,5 milioni di persone (il 18,5% degli occupati) su un potenziale di circa 7 milioni di lavoratori che, oggi si apprende, potrebbero farlo anche in un contesto di normalità. Nel 2019 solo 408mila lavoratori dipendenti avevano utilizzato la propria abitazione come luogo principale o secondario di lavoro, l’8,2% aveva un contratto di telelavoro e il 20,2% un accordo di smartworking (0,5% degli occupati dipendenti) per un totale di circa 116mila persone.

L’Italia si ritrova nella Fase 1

Ora che i primi timidi segnali di ripresa cominciano a illuminare l’orizzonte - lo confermano gli ultimi dati sul commercio extra-Ue e gli indicatori di fiducia delle imprese - uno sguardo a quello che è appena accaduto ci mostra quella stragrande maggioranza di cittadini che ha risposto coesa e con fiducia alle regole di distanziamento e ai blocchi governativi. Ma ci ricorda anche quanto duramente ha colpito questa epidemia: oltre 240mila contagi, poco meno di 35mila decessi, con un’asimmetria tutta a carico dei più vulnerabili, gli anziani, i meno istruiti. E quanto la lunga stagione delle spending review ha indebolito anche il nostro sistema sanitario.

Meno medici e meno infermieri

Ecco i numeri dell’Istat sulla Sanità. Letti oggi, fanno davvero riflettere. Dal 2010 al 2018 la spesa sanitaria pubblica è aumentata solo dello 0,2% medio annuo a fronte di una crescita economica dell’1,2%. Il rallentamento della spesa è dovuto principalmente alla diminuzione del personale sanitario. Rispetto al 2012 il calo è del 4,9% e ha riguardato anche medici (-3,5%) e infermieri (-3,0%). Nello stesso periodo (2012-2018) il solo personale a tempo indeterminato del comparto sanità si è ridotto di 25.808 unità (-3,8%): i medici sono passati da 109mila a 106mila (-2,3%) e il personale infermieristico da 272mila a 268mila (-1,6%). L’Italia può oggi contare su 39 medici ogni 10mila residenti, un numero sensibilmente inferiore a quello della Germania, che ne conta 42,5. Ancora più sfavorevole il confronto con il personale infermieristico: 58 per 10mila residenti contro 129.

Imprese tra crisi e resilienza

L’altra fragilità alla prova dell’epidemia riguarda le imprese. Con l’ultima ripresa ciclica (2014-2017) la base produttiva persa durante la precedente recessione non è stata ricostruita. Nel 2017 - si legge nel quarto capitolo del Rapporto - si contavano ancora quasi 80mila imprese (-1,7%) e 125mila addetti (-0,7%) in meno rispetto al 2011, con un valore aggiunto inferiore dell’1,9%. Il sistema è ancora frammentato ma le interconnessioni si sono diffuse e il Censimento permanente delle imprese rivela come le aziende rimaste attive nel corso del lockdown appartengano soprattutto a comparti che con relazioni di filiera intensi. La base più resiliente è qui. Ma il ritorno ai livelli pre-crisi - avverte Istat - potrebbe richiedere tempi piuttosto lunghi, visti gli effetti delle misure di lockdown: la caduta del valore aggiunto complessivo, rispetto a uno scenario di riferimento con assenza di shock, è pari al 10,2% ed è determinata per 8,8 punti percentuali dalle dinamiche interne e per 1,4 punti dagli effetti “importati”. Di questi ultimi, 0,2 punti sono ascrivibili alla riduzione di domanda tedesca, 0,4 alla dinamica dell’area euro (esclusa la Germania) e 0,8 punti a quella del resto del mondo. Dunque le condizioni per una ripresa vera sono numerose e non tutte influenzabili con le misure di politica economica nazionali.