Lavoro, Istat: 500.000 posti persi, un terzo delle imprese a rischio. Corte dei Conti: meno aliquote Irpef, rimodulare Iva

Una stima dell'impatto del lockdown sulla liquidità di circa 800mila società di capitale italiane (quasi la metà dell'occupazione e il 70% del valore aggiunto) indica che all'inizio della fase di riapertura (fine aprile) quasi due terzi delle imprese (circa 510mila) avevano liquidità sufficiente a operare almeno fino a fine 2020, mentre oltre un terzo sarebbe risultato illiquido o in condizioni di liquidità precarie. Oltre il 30% delle società di capitale classificabili a “produttività elevata” risultava illiquido o con liquidità insufficiente.



Nuove scelte di finanziamento

La crisi ha indotto modifiche nelle scelte di finanziamento per l'80% delle imprese: orientamento al sistema bancario; aumento del ricorso al capitale di terzi non bancario, specialmente da parte di imprese dei servizi; articolazione del ventaglio di fonti di finanziamento come credito commerciale, leasing/factoring. Istat ha segnalato “il ruolo centrale del sistema bancario e allo stesso tempo l'esposizione a possibili trasmissioni dello shock della crisi di liquidità nonostante l'intervento pubblico: in caso di recessione, possono emergere tensioni sia sui bilanci delle banche sia sui rapporti banca-impresa”.

“Per quanto riguarda la ripresa ci sono molto dati positivi - ha dichiarato Monducci - : la produzione industriale cresciuta di oltre il 42% a maggio, comparando livelli di produzione con altri paesi europei l'Italia è in posizione meno sfavorevole, quindi il rimbalzo ha performato in misura significativa; segnali positivi sul fatturato e le costruzioni, mentre il commercio estero risente dei contagi internazionali, ma i primi dati di giugno segnalano un ulteriore crescita extra Ue”.

Cnel: prorogare liquidità imprese e cig

“Il Cnel rinnova il proprio apprezzamento per l'insieme delle misure introdotte per gestire l'epidemia e per fronteggiare una situazione epidemiologica, sociale ed economica senza precedenti. Ritiene peraltro necessario che alcune di tali misure vengano prorogate per tutta la durata dell'emergenza, con particolare riferimento agli interventi di sostegno alla liquidità delle imprese e ad alcuni settori di CIG (turismo)”. Lo ha detto il presidente del Cnel, TizianoTreu in audizione sul Pnr e sulla nuova richiesta di scostamento dagli obiettivi di deficit in vista del prossimo decreto agosto. “Il PNR 2020 - ha sottolineato Treu - contiene alcune indicazioni di policy innovative, inquadrate nella necessaria dimensione europea”, ed è costruito “su cinque aree di riforma indicate come prioritarie, che contengono proposte diverse ma opportunamente indirizzate sui due versanti di intervento dell'offerta e della domanda, entrambi indispensabili per uscire dalla crisi. L'obiettivo generale, condivisibile, del piano di riforme proposto dal Governo è l'aumento della competitività del sistema, nella consapevolezza che se non si agisce sulle cause della scarsa competitività e sulla produttività dei fattori, soprattutto nel settore dei servizi, la crescita continuerà a ristagnare, causando una pressione sui salari”. Il Cnel “riscontra nell'edizione 2020 una impostazione innovativa soprattutto nel ruolo di architrave attribuito al Green New Deal e nell'individuazione nel Mezzogiorno e nei servizi a rete di alcuni nodi cruciali della scarsa produttività di sistema”. Bene anche “la centralità” del lavoro e “l'esigenza di un maggiore spazio per la contrattazione di secondo livello, anche al fine di contrastare il dilagante fenomeno del dumping contrattuale. Il Cnel sottolinea peraltro l'importanza di procedere rapidamente ai rinnovi della contrattazione di livello nazionale, alla luce dei dati che confermano come sia in attesa di rinnovo il 53,5% dei Ccnl, che riguardano il 78,9% delle aziende (pari a n. 1.195.794) e il 79,2% dei lavoratori (pari a n. 10.507.509)”.

Corte dei Conti: Pil peggiore di stime governo di almeno un punto

L'obiettivo del Governo di contenere a -8% l'impatto dello shock della pandemia sul Pil 2020 è “piuttosto ambizioso” dati gli indicatori economici degli ultimi mesi, e anche non si esclude un “rimbalzo sensibile”, con alta probabilità “la Nadef dovrà prevedere un aggiustamento peggiorativo delle principali grandezze, con una ulteriore riduzione della crescita nominale del Pil, probabilmente superiore ad un punto percentuale”. Lo si legge in una sintesi dell'audizione della Corte dei Conti, sul Pnr, alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato.